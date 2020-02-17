«12 шагов» для урегулирования войны на Донбассе. Полный текст плана, представленного на Мюнхенской конференции по безопасности

17.02.2020, 20:54, Новости дня

12 шагов к большей безопасности в Украине и Евро-Атлантическом регионе

Конфликт в Украине и вокруг нее является трагедией для всех пострадавших от насилия. Это горячая точка катастрофического просчета и постоянная угроза безопасности и стабильности в Евро-Атлантическом регионе. Политическое решение имеет основополагающее значение для прекращения вооруженного конфликта на Донбассе, улучшения перспективы конструктивного украинско-российского диалога в более широком плане, в том числе по Крыму, и для улучшения Евро-Атлантической безопасности. Действия, чтобы помочь потерпевшим и создать основу для разрешения конфликта, должны быть предприняты сейчас для решения неотложных вопросов безопасности, гуманитарных, экономических и политических проблем. Такие действия также помогут снизить напряженность в отношениях между Россией и Западом и помогут построить устойчивую архитектуру взаимной безопасности в Евро-Атлантическом регионе, включая расширение сотрудничества по уменьшению ядерной угрозы.

Последние события открыли путь для прогресса. Изменения включают в 2019 году следующее: (1) взаимное освобождение заключенных и соглашение для определения дополнительных областей для разведения сил; (2) октябрьское соглашение о процессе выборов в Донецке и Луганске и специальный статус для этих регионов после того, как выборы будут признаны свободными и справедливыми Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); (3) декабрьский саммит в Париже в нормандском формате между Францией, Германией, Россией и Украиной. В Париже лидеры подчеркнули свою общую приверженность устойчивой архитектуре доверия и безопасности в Европе, для чего урегулирование конфликта в Украине, в том числе создание политических условий и условий безопасности для организации местных выборов – это один из нескольких важных шагов.

В 2020 году состоится очередная встреча в нормандском формате, работа трехсторонней контактной группы и другие дипломатические встречи, которые дают возможность двигаться вперед к окончанию войны, в которой за последние шесть лет погибло более 13 тыс. человек, ранено более 25 тыс. человек и 2,5 млн человек вынуждено покинули свои дома. Эта возможность не должна быть упущена. Следующие 12 практических, конкретных шагов могут быть предприняты сейчас для решения неотложных вопросов безопасности, гуманитарных, экономических и политических проблем.

Шаги по достижению безопасности

В марте 2014 года по запросу правительства Украины и консенсусному решению всех 57 государств – участников ОБСЕ, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) была развернута на территории Украины для укрепления мира, безопасности и стабильности. В сентябре 2014 года СММ начала поддерживать выполнение Минских соглашений. В том же месяце Украина и Россия создали Объединенный центр по контролю и координации (СЦКК), чтобы сосредоточиться на прекращении огня и стабилизации на линии соприкосновения, а также реализации Минских соглашений. 18 декабря 2017 года Россия объявила, что российские представители СЦКК покинут Украину на следующий день.



Шаг 1: Восстановить работу СЦКК.

Восстановление деятельности СЦКК предоставит (1) дополнительную возможность для реализации Минских соглашений; (2) поможет в обеспечении быстрого реагирования на нарушения соглашений, включая реагирование на препятствия работе мониторинговой миссии СММ ОБСЕ и верификации; (3) поддержит восстановление критической инфраструктуры и поможет с процессом разминирования.

Шаг 2: Наладить между военными диалог по урегулированию конфликта в формате «Нормандской четверки».

Лидеры стран «Четверки» (Франция, Германия, Россия и Украина – N4) должны создать между военными постоянный диалог относительно разрешения кризиса, который мог бы служить в качестве механизма обмена мнениями по реализации Минских договоренностей, и как средство для предотвращения нарушений «Минска», о которых сообщает СММ.

Кроме того, новый диалог в формате «N4» может поддержать работу СЦКК и действовать отдельно или параллельно с усилиями по возобновлению антикризисного диалога на экспертном уровне как двустороннем, так и многостороннем в рамках совета Россия – НАТО или в качестве отдельной рабочей группы.

Шаг 3: Улучшить неограниченный доступ и свободу передвижения.

Хотя ситуация в области безопасности на востоке Украины улучшается, сохраняется необходимость улучшить свободу передвижения всех гражданских лиц, в том числе и СММ. Это усилие включает в себя дополнительные и более безопасные контрольные точки пропуска для создания доверия и обеспечения эффективного мониторинга.

Все стороны должны работать над достижением этой цели, чтобы укрепить меры безопасности и поддержать устойчивое прекращение огня, которое согласуется с Минскими соглашениями и заключениями Парижского саммита N4, поддерживающими способность СММ иметь неограниченный и безопасный доступ на всей территории Украины для полного выполнения своего мандата. Отказ в доступе и противодействие ночному патрулированию должны быть прекращены.

Гуманитарные шаги

С 2014 года сотни людей пропали без вести в результате перемещения беженцев, боев, репрессий и похищений. Поиск пропавших без вести имеет решающее значение для создания долгосрочного урегулирования конфликта, восстановление правопорядка и обеспечения прав выживших семей. Мины и взрывчатка – пережитки войны, которые продолжают угрожать мирным жителям, ограничивают свободу передвижения, доступ к инфраструктуре и рабочим местам. Поддержка государственных органов и международных организаций, работающих для картографирования и маркировки опасных зон, утилизация мин в буферной зоне и на линии конфликта, особенно вокруг зон разграничения и пунктов пересечения – жизненно важно для сокращения потерь. Эта поддержка может также поощрять военный диалог в рамках СЦКК, может способствовать укреплению доверия и может обеспечить экономическое оживление.

Шаг 4: Решить проблему пропавших без вести

Разрешение случаев пропавших без вести людей потребует от всех соответствующих заинтересованных сторон, включая правозащитные организации и семейные группы, сотрудничества в поиске и выявлении пропавших без вести в связи со всеми обстоятельствами по всей стране.

Международный комитет Красного Креста (МККК) и Международная комиссия по пропавшим без вести могли бы содействовать этому процессу, работая с соответствующими органами власти, группами гражданского общества и заинтересованными сторонами.

Процесс должен соответствовать договоренностям Парижского саммита и поддерживать полный и безоговорочный доступ международных организаций, включая МККК, ко всем задержанным.

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План «12 шагов»

Шаг 5: Планировать и реализовать гуманитарные инициативы по разминированию

Очень важно, чтобы всех детей и взрослых в восточной Украине немедленно научили понимать риски, связанные с наземными минами и взрывоопасными пережитками войны во избежание или минимизации таких рисков. Между тем украинские власти и международное сообщество могли бы разработать специальную программу «разминирования Донбасса». Комплексное исследование характера и масштабов проблемы повысит эффективность этих усилий.

Такие гуманитарные инициативы по разминированию соответствуют и будут логически основываться на согласованных выводах Парижского саммита N4, которые поддерживают разработку и реализацию обновленного плана разминирования для Украины. Правительственные и неправительственные организации, занимающиеся разминированием, будут получать разрешение на использование взрывчатых веществ в этих усилиях.

Экономические шаги

Вооруженный конфликт привел к экономическому коллапсу вдоль линии соприкосновения. Бедность и отсталость укоренились в Восточной Украине, нанесли большие потери, в частности пенсионерам.

Шаг 6: Содействовать реконструкции Донбасса

Опираясь на результаты инвестиционного форума в Мариуполе, который состоялся в октябре 2019 года, на Дельфийском экономическом форуме в марте 2020 года следует продвинуть концепцию создания – при поддержке Европейского союза (ЕС) – соответствующей международной основы для восстановления Донбасса, а также в создании международной донорской конференции, которая может включать Россию.

Такая основа и инициатива могут привлечь решающую помощь в восстановлении критической инфраструктуры, здравоохранения и образования. Важным первым шагом является проведение заслуживающей доверия оценки потребностей региона Донбасса для обоснования стратегии его социально-экономического восстановления.

Шаг 7: Исследовать механизмы зоны свободной торговли

Зоны свободной торговли использовались для возрождения пострадавших от войны регионов. Соответствующие заинтересованные стороны на экспертном уровне должны изучить меры по созданию зоны свободной торговли на территории Украины с ЕС (реализация Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле между ЕС и Украиной) и с Россией, а также целенаправленные меры в поддержку экспорта.

Шаг 8: Поддержать дорожную карту в отношении санкционной политики

Необходимо определить процесс, чтобы лучше обозначить то, каким образом конкретные действия по реализации Минских соглашений могут привести к соответствующим изменениям в санкционной политике. Второй трек работы в этой области может стать подходящей отправной точкой.

Шаг 9: Устранить радиоактивную опасность

Приблизительно 1200 радиоактивных источников – используемых в медицинских, промышленных или научных целях – находятся в Донецком регионе и вокруг него; некоторые достигли конца срока своего употребления, создавая тем самым уникальный риск для здоровья, безопасности и экологии. Экологические проблемы, такие как эта, были рассмотрены в экономической рабочей группе трехсторонней контактной группы. Устранение радиоактивной опасности в регионе Донбасса обеспечит важные экономические (и гуманитарные, и экологические) выгоды (в том числе с точки зрения безопасности), станет ценным шагом в укреплении доверия.

Работая с ОБСЕ, трехсторонней контактной группой и странами нормандского формата, соответствующие заинтересованные стороны должны согласовать меры по обеспечению безопасного вывоза высокоактивных радиоактивных источников (цезия, стронция и так далее) из района Донбасса. Кроме того, должны быть согласованы меры по мониторингу безопасности радиоактивных источников высокой активности, которые в настоящее время используются в медицинских или промышленных целях в регионе Донбасса.

Политические шаги

Государствам Евро-Атлантического региона еще предстоит определить, согласовать или имплементировать подход к безопасности, который может обеспечить мир, независимость и свободу от страха перед насилием для всех. В контексте пяти «руководящих принципов» в отношениях с Россией ЕС взял на себя обязательство «избирательного участия» в 2016 году. Тем не менее, позитивная повестка дня для этого взаимодействия также остается неясной. В Украине, а также между украинцами и их соседями социальные сдвиги влияют на политику исторической памяти и национальную идентичность и ставят перед правительствами сложные вопросы, касающиеся гражданства и языковых прав – с реальным влиянием на политику, экономику и безопасность.

Шаг 10: Направить новый диалог между Евро-Атлантическими государствами на создание взаимной безопасности

Этот новый диалог должен быть утвержден политическими лидерами и должен решать основные проблемы безопасности посредством динамического процесса, который непосредственно касается ключевых точек водораздела. Такой диалог мог бы помочь углубить сотрудничество и взаимопонимание и предотвратить будущие конфликты. Группа EASLG может обеспечить основу для этой работы, в которой должны участвовать отделы планирования и стратегии министерств иностранных дел со всего региона.

Шаг 11: Поддержать и определить области избирательного взаимодействия между ЕС и Россией

ЕС и Россия должны определить приоритеты избирательного взаимодействия в 2020 году, в том числе путем поддержки реализации Минских соглашений. Они также должны предпринимать шаги в областях, где существует большой общий интерес (например, наука и исследования, трансграничное и региональное сотрудничество, а также сотрудничество в области изменения климата и окружающей среды).

Таким образом, они могли бы признать, что прогресс может быть взаимно усиливающим. Существующие человеческие и экономические связи должны развиваться дальше.

Шаг 12: Запустить новый национальный диалог об идентичности

Новый инклюзивный национальный диалог по всей Украине желателен и может быть начат как можно скорее. Этот диалог должен включать лиц, формирующих общественное мнение, ведущих ученых и международно признанных экспертов. Следует приложить усилия для взаимодействия Украины со своими соседями, особенно с Польшей, Венгрией и Россией. Этот диалог должен затрагивать темы истории и национальной памяти, языка, идентичности и опыта меньшинств. Он должен включать в себя терпимость и уважение к этническим и религиозным меньшинствам – как внутри страны, так и за рубежом – для повышения вовлеченности, инклюзивности и социальной сплоченности.