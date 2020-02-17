Гуманитарный кризис в Идлибе обостряется

17.02.2020, 20:52, Новости дня

Сотни тысяч мирных жителей северо-запада Сирии находятся в бедственном положении, не имея достаточного количества продовольствия и теплого жилья: по словам ООН, это самый масштабный гуманитарный кризис в регионе с момента начала войны. Десятки импровизированных медпунктов и складов с гуманитарной помощью подверглись беспорядочным обстрелам со стороны сирийских и российских военных, отмечают представители ООН и независимые мониторинговые организации.

Несмотря на призывы лидеров США и Турции к немедленному прекращению наступательной операции, Москва и Дамаск не проявляют никаких признаков готовности прекратить атаки на Идлиб – последний оплот повстанцев в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, разговаривая по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, пригрозил прямым вмешательством турецких сил в случае, если операция не будет прекращена.

По словам Эрдогана, с которым в субботу побеседовал по телефону президент США Дональд Трамп, сирийские силы должны вернуться к демаркационным линиям, которые были согласованы Москвой и Анкарой в 2018 году. «В противном случае мы решим этот вопрос до конца февраля», – предостерег он. Однако сирийский президент Башар Асад в воскресенье заявил, что «сирийский народ решительно настроен освободить все сирийские территории» и обвинил «террористов» в Идлибе в использовании мирного населения в качестве «живых щитов».

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Идлиб остается последним очагом терроризма на западном берегу реки Евфрат и что победа над терроризмом неизбежна.

По данным ООН и независимых гуманитарных организаций, за последние месяцы к турецкой границе бежали не менее 800 000 сирийцев. С момента начала конфликта Турция приняла более трех миллионов сирийских беженцев, но отказывается принимать новых. Эрдоган пытается вернуть часть беженцев обратно в Сирию, используя земли, отвоеванные у курдских сил.

В воскресенье силы сирийского правительства захватили более 30 населенных пунктов к северу и северо-западу от Алеппо и взяли под контроль главную трассу, соединяющую Алеппо и Дамаск. По данным ООН, за последние четыре дня свои дома покинули около 150 000 мирных жителей.

Как отмечает глава Международного комитета спасения Дэвид Милибэнд, на карту поставлены международные ценности и международная безопасность. «Катастрофа в Идлибе является симптомом полного провала дипломатии и равнодушия мирового сообщества к судьбе сирийских жителей», – отмечает он. Исполнительный директор правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот настаивает, что присутствие джихадистских элементов в Идлибе не может служить моральным оправданием для «беспорядочных ударов по мирному населению».

Заместитель координатора по гуманитарной помощи Сирии при ООН Марк Каттс отмечает, что в прошлом месяце через турецкую границу в Идлиб было отправлено более тысячи грузовиков с гуманитарной помощью, однако этого все равно недостаточно. «Масштаб кризиса огромен», – подчеркивает он.

Наблюдатели и лидеры повстанцев уже более двух лет предупреждают, что стратеги Асада давно наметили Идлиб в качестве последней «зоны поражения» повстанческого движения.

«Всего за несколько месяцев существенное количество больниц в регионе были частично или полностью уничтожены, – отмечает представитель организации «Врачи без границ» Кристиан Рейндерс. – Это значит, что по мере продолжения боев у раненых остается все меньше шансов получить медицинскую помощь».

По словам местных наблюдателей, в последнее время участились столкновения между турецкими и сирийскими силами.

Как сообщает базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека, сирийские силы взяли под контроль турецкий наблюдательный пункт в районе города Анадан.

Совет также сообщает, что российские военные суда в Средиземном море наносят ракетные удары по позициям повстанцев в районе города Анджара в граничащей с Идлибом провинции Алеппо. Проправительственные СМИ в понедельник сообщили, что силы Асада наступают на находящийся под контролем Турции аэродром близ города Тафтаназ в Идлибе, где в понедельник в результате обстрела погибли пятеро турецких военнослужащих.

По словам местных наблюдателей и турецких СМИ, Турция направляет на северо-запад Сирии дополнительную бронетехнику. По мнению аналитика Сета Францмана, этот шаг призван продемонстрировать России, что Анкара намерена отстаивать линии, установленные по договоренности от 2018 года.

Дамаск и Москва заявляют, что Турция не выполняет свои обязательства по этому соглашению: она обещала очистить Идлиб от джихадистов.

Другие аналитики полагают, что Турция, возможно, готовится сменить стратегию в попытке убедить Асада отложить наступательную операцию и заключить новое перемирие. Единственной альтернативой был бы полномасштабный конфликт с Сирией, что испортит отношения Анкары с Москвой.

На прошлой неделе министр обороны Турции Хулуси Акар предостерег повстанческие силы в Идлибе: «Мы направляем дополнительные силы, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня в Идлибе. Мы будем контролировать регион. Ко всем, кто не соблюдает режим прекращения огня, в том числе к радикалам, будет применена сила. Будут приняты любые меры».

«Возможно, Турция попытается согласовать с Россией новую линию прекращения огня, поскольку для того, чтобы заставить сирийскую армию отступить, пришлось бы вступить в полномасштабную войну», – отмечает турецкий аналитик Фехим Тастекин. По его словам, это могло бы снизить риск конфронтации, однако ситуация в регионе может в любой момент выйти из-под контроля.