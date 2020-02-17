Обновленный Kia Rio замечен на зимних тестах

17.02.2020, 20:47, Разное

Автомобиль KIA Rio подвергся фейслифтингу. Обновленная версия популярной модели должна быть представлена уже в 2020 году, сейчас в интернете очень часто публикуются шпионские снимки будущей новинки.
Не секрет, что фанаты южнокорейского автоконцерна очень ждут выхода новой генерации кроссовера KIA Sorento, который состоится уже через месяц в рамках Женевского автосалона. Не менее ожидаемой премьерой является и обновленная Rio. На данный момент машину подвергают очередным тестированиям. Соответствующими изображениями поделилось издание motor1.com. Стоит отметить, что нынешняя генерация модели появилась ещё в конце 2016 года. Поскольку обновление происходит столь рано, можно с уверенностью заявить о серьезной конкуренции в данном сегменте. Тестовый прототип был тщательно закамуфлирован, а это довольно нетипично для мини-рестайлинга.

Специалисты считают, что в автомобиле появится лишь небольшое количество изменений, касающихся бамперов, оптики и радиаторной решеткой. Что касается моторной гаммы, то её, вероятно, оставят прежней. Возможно, разработчики доработают двигатель внутреннего сгорания для его соответствия ужесточившимся экологическим нормам в Европе.



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