JAC начал продавать в РФ автомобили через сервис скидок

17.02.2020, 20:47, Разное

Представители официального дистрибьютора JAC Motors — компании «Джак автомобиль» заявили о запуске в продажу двух легковых автомобилей с помощью сервиса «КупиКупон». На данный момент россияне могут купить кроссоверы JAC S3 и S5 на очень выгодных условиях.

Общая скидка в случае оформления купона составит около 16%, отметили в пресс-центре «Джак автомобиль». Версия Luxury кроссовера JAC S3 оснащена 1,5-литровым мотором и шестискоростной механической КПП, и будет стоить почти 780 вместо 925 тысяч рублей. Модификация Intelligent с вариатором обойдется в 880 тысяч рублей вместо 1,03 миллиона рублей. Модель JAC S5 Luxury, оснащенная «атмосферным» 2,0-литровым движком и 5-ступенчатой «механикой», стоит 918 тысяч рублей (обычная цена – 1,08 миллиона рублей). Intelligent, получившая шестискоростную МКПП, обойдется в 1,02 миллиона рублей.

В «Джак автомобиль» считают, что акция увеличит количество лояльной аудитории. Скидка на автомобили продлится до середины марта, возможно, сотрудничество с сервисом будет продолжено.