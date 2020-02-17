JAC начал продавать в РФ автомобили через сервис скидок

17.02.2020, 20:47, Разное

Представители официального дистрибьютора JAC Motors — компании «Джак автомобиль» заявили о запуске в продажу двух легковых автомобилей с помощью сервиса «КупиКупон». На данный момент россияне могут купить кроссоверы JAC S3 и S5 на очень выгодных условиях.
Общая скидка в случае оформления купона составит около 16%, отметили в пресс-центре «Джак автомобиль». Версия Luxury кроссовера JAC S3 оснащена 1,5-литровым мотором и шестискоростной механической КПП, и будет стоить почти 780 вместо 925 тысяч рублей. Модификация Intelligent с вариатором обойдется в 880 тысяч рублей вместо 1,03 миллиона рублей. Модель JAC S5 Luxury, оснащенная «атмосферным» 2,0-литровым движком и 5-ступенчатой «механикой», стоит 918 тысяч рублей (обычная цена – 1,08 миллиона рублей). Intelligent, получившая шестискоростную МКПП, обойдется в 1,02 миллиона рублей.

В «Джак автомобиль» считают, что акция увеличит количество лояльной аудитории. Скидка на автомобили продлится до середины марта, возможно, сотрудничество с сервисом будет продолжено.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Двое подозреваемых в шпионаже российских дипломатов покинули Болгарию

23.01 / Полиция проверила двоих подозрительных россиян в Давосе

28.12 / «Первое — вернуться домой живыми. Второе — вернуться людьми»

11.02 / Водители РФ готовы пересесть на общественный транспорт

16.01 / «Виктория» в деле: Руслан Байсаров строит большое метрокольцо в Москве

10.02 / Наука: Фильмы ужасов на МРТ

21.12 / Министр Скворцова против девочки Сони

20.12 / Мнение: Личность открывшего стрельбу в центре Москвы установлена. Кто он и зачем обстрелял ФСБ?

22.01 / Бари Алибасов признался, что 1,5 года не видел группу «На-На»

14.12 / Крис Браун показал новорожденного сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика