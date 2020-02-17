Эксперты рассказали о пользе квашеной капусты

17.02.2020, 20:47, Разное

Квашеная капуста считается одной из наиболее популярных закусок на столе в зимний период. Благодаря своим свойствам она очень полезна для здоровья.

Зимой многие люди жалуются на шелушение кожи, и та становится чувствительной в связи с дефицитом витаминов C и A. Употребление квашеной капусты исправляет этот недостаток. Помимо того, этот продукт хорошо очищает кишечник и принуждает его более активно функционировать. В итоге существенно улучшается обмен веществ. Молочная кислота повышает сопротивляемость организма всяческим инфекциям, и это еще один заметный аргумент в пользу употребления квашеной капусты.

Этот овощ низкокалорийный, но хорошо насыщает. Им можно замещать частично гарнир во время вечернего приема пищи, что снизит калории. Пребиотическое действие капусты противодействует приступам голода и воздействует на обмен веществ. Ученые утверждают, что полезные штаммы микробиома кишечника позитивно сказываются на расщеплении сахара и предотвращают усвоение дополнительных калорий, не давая появляться жиру.