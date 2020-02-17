Мнение: В совок с песней и без тыщ!

17.02.2020, 20:39, Разное

Страну на глазах охватила лихорадочная страсть к переменам: правительство уже сменили, сейчас вовсю обсуждают изменения в конституции. На этом фоне и я подумываю — а может, пора уже заодно провести и денежную реформу, ну если и не реформу, то хотя бы очередную деноминацию? Последняя была в 1997 году, давно. 22 года уже прошло.

О пользе деноминации

Деноминация, с какой стороны ни погляди — дело хорошее, все эти лишние нули на деньгах, я знаю, многих раздражают. Да и не наше это — считать всё в сотнях да тысячах, не говоря уж о миллионах. Испокон веку русский рубль был тяжелым, да и ценился на равных с иноземными валютами. А сейчас один доллар (на который в Америке и не купишь ничего) — целых 63 рубля. Ну куда это годится. И опять-таки — а как же наша копейка?. Прекрасная, русская копейка — зачем нам, русским людям, про нее забывать. Молодые — те, кому 20 лет и меньше — уже поди и не знают, что за копейки такие и как они выглядят. При нынешних ценах уже не то что копейки — рубли металлические никому не нужны, народ жалуется, что мелочь только карманы оттягивает…

И скажу как социолог: если судить по фокус-группам, которые я довольно обильно и часто провожу в регионах, народ давно уже провел свою «народную» деноминацию. В диалогах последние 5-10 лет регулярно проскакивает, например, в ответ на вопрос про зарплаты: «Да что это за зарплата — 20 рублей». Или, спросишь, к примеру — «А сколько у вас женщины получают за смену в горячем цеху?» И тут же ответ — «Да рубля два, не больше».

И все окружающие влёт понимают, что «рубли» здесь означают на самом деле «тысячу рублей». Просто народ-языкотворец сократил, для простоты: вместо «двадцать тысяч рублей» говорит — «20 рублей».

Словом, получается, что люди стихийно уже деноминировали нацвалюту… в 1000 раз. Убрали надоевшие «тысячи» и три лишних нуля. Я прикинул, как бы выглядели цены при такой деноминации. Первым вспомнился почему-то проезд в метро. В Москве сейчас разовый талончик — 50 рублей, стало быть после деноминации будет… «пятачок». 5 копеек. Прекрасно — как в СССР.

Или взять зарплату депутатов Государственной Думы. Писали, что сейчас она у них 450 тысяч рублей в месяц. Что ж, если сократить нули, будет просто 450 / мес. Хм, тоже вроде нормально, у самых важных чиновников в период СССР вроде бы и было что-то в таком духе…

Попытался применить деноминацию к квартплате. У меня в Москве «двушка», выходит где-то 6-7 тысяч за месяц. Стало быть — 6 рублей. Хм… Как сейчас помню — школьником при СССР ходил платить за эту же самую квартиру в начале 80-х (была у меня такая домашняя обязанность). Нет, не сходится — тогда было три рубля с какими-то копейками. Что ж, получается, что здесь по сравнению с СССР квартплата в два раза выше.



Конец аналогиям, или не все так просто

Правда, дальше уже «после деноминации» начинается какая-то ерунда. Скажем, если взять зарплаты обычных людей, не депутатов. В Москве, как пишут, средняя з/п 60-70 тыс. рублей, в регионах у квалифицированных рабочих — в лучшем случае 30-40 тыс. Это что ж получается — в Москве будет 70 рублей зарплата, а у рабочих — вообще 40?? Но это же совсем мало. Помню, у меня у бабушки была пенсия 40 рублей — так все ее жалели: на заводе, где она всю жизнь работала, сгорели архивы, и ей — со стажем порядка 40 лет. — начислили пенсию как иждивенке. 40 рублей — очень маленькая пенсия. И уж никак не зарплата для рабочего.

И кстати, о пенсиях — тут-то вообще получается жуть: в регионах средняя — 14 рублей «на новые деньги», в Москве — с сентября подняли, будет, стало быть, 19 рублей… Какие-то гроши.

Правда, нас должна в таком случае обрадовать еда. Батон хлеба — 3 копейки, картошка — 4 копейки за кило, помидоры (сейчас, в феврале) — 30 копеек… Сказка. А мясо? 25-40 копеек килограмм. И самое дикое — водка по 30 копеек за поллитру. А если брать отечественное пиво — так и вовсе тот же пятачок бутылка. Как бы не спился народ на радостях-то.

Очень дешевы будут телевизоры — 15-20 рублей за простые «тошибы», 35-40 — за «сони»… А автомобиль «Жигуль» — 450 рублей.. Всё — какая-то фантастика.

Чувствую, что с деноминацией в тысячу мы, наверно, поторопились. Надо умереннее — в сто раз. Тогда вроде все станет «почти как в совке»: мясо 2,50-4 рубля, хлеб белый 30 копеек, водка — 2 рубля (все равно очень дешево), новая «Лада-Веста» — 4500 р. А зарплата рабочего — почти как у главного инженера в совке — 400 рублей. У среднего москвича (при почти советских ценах на еду) — 700. Как у директора завода или министра.

Правда, совершенно несуразными, с точки зрения советского жителя, станут цены на метро и, особенно, квартплата. 50 копеек за однократный проезд — грабеж. А уж квартплата в 60-75 рублей — в 20 раз больше…. Сразу видно, на что цены взлетели более всего.

Стоило бы, наряду с конституционными вопросами (к которым народ на самом деле довольно равнодушен), обсудить более насущное: как же лучше провести деноминацию — в 1000 или в 100 раз? Я, честно говоря, за первоначальный вариант — за тысячу. По мне, чем меньше нулей — тем лучше. Зато — какими полновесными станут копейки… А то, что зарплаты и пенсии у большей части населения станут от этого двузначными и смешными — не беда, даже хорошо: больше будет стимулов их повысить.

Подробнее и с картинками — в Ридусе: https://www.ridus.ru/news/319919