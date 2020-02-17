Лена Ленина готовится к рождению первенца

17.02.2020, 20:31, Разное

Писательница Лена Ленина не так давно шокировала поклонников и близких, сыграв свадьбу. Позже стало известно, что супруги приняли решение завести ребёнка, воспользовавшись услугами суррогатной матери. Бизнеследи даже решила поделиться некоторыми подробностями процедуры подготовки к прибавлению в семье.
Несмотря на свои феминистические взгляды в прошлом, бизнеследи всё-таки вышла замуж. Она не очень хотела рожать ребенка, но согласилась на предложение мужа воспользоваться услугами суррогатной матери. По словам Лениной, еще на первом этапе отношений возлюбленный признался, что очень хочет детей.

Через некоторое время он сделал писательнице предложение, и она согласилась. Таким образом, уже через несколько месяцев в их семье стоит ожидать пополнения, чему супруги очень рады.



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