В Британии оштрафовали телеканал «НТВ-Мир Балтия» за дискуссию о Скрипале

17.02.2020, 20:31, Новости дня

Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал на £20 тысяч (около 636 тыс. грн) зарегистрированную в Соединенном Королевстве компанию Baltic Media Alliance Limited за нарушения правил вещания, допущенные телеканалом «НТВ-Мир Балтия». Об этом говорится в заявлении Ofcom, опубликованном на их сайте.

В заявлении отмечается, что 2 апреля 2018 года Baltic Media Alliance Limited транслировала новостную программу Today, в которой обсуждался вопрос отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в марте 2018 года.

В феврале прошлого года Ofcom опубликовала доклад на своем сайте о том, что указанная программа не соответствовала критериям беспристрастности, в частности представляла преимущественно российскую версию событий, чем нарушила ряд правил Кодекса телекоммуникационного вещания Ofcom.

НТВ Мир – общероссийский международный телеканал, является международной версией российского федерального телеканала «НТВ». В Северной Америке вещает отдельная версия под названием «НТВ-America», в странах Балтии – «NTV Mir Baltic» (в Латвии), «NTV Mir Lietuva»(в Литве) и «NTV Mir Estonia» (в Эстонии).

Бывшего российского разведчика 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Позже оба вышли из критического состояния. Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент «Новичок».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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