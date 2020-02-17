Дочь Ивана Урганта стала возлюбленной темнокожего американца

17.02.2020, 20:31, Разное

Как известно, дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика уже длительное время живет в США. Именно в этой стране девушка недавно встретила своего возлюбленного.
Оказывается, 19-летняя дочь ведущего в последние месяцы встречается с темнокожим американцем, пишет издание «Слово и Дело». Парень не боится в открытую заявлять о своих чувствах ко второй половинке. Недавно на его аккаунте в соцсети Instagram появился их совместный снимок.

В подписи к публикации молодой человек отметил, что очень любит Эрику, а также добавил фразу: «Сладкая любовь и головная боль». За считанные часы пост набрал почти тысячу отметок «Мне нравится».



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