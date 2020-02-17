«Я в клинике»: Инне Чуриковой понадобилась помощь врачей

17.02.2020, 20:30, Разное

Российская актриса Инна Чурикова рассказала, что на данный момент она находится в клинике. По словам заслуженной артистки, чувствует она себя нормально, но причину обращения к медикам пока не раскрывает.

Журналисты обратились к звезде российского кинематографа Инне Чуриковой с просьбой прокомментировать актуальную на данный момент тему о пенсиях для знаменитостей. Артистка разговаривать отказалась, вежливо отметив, что она на данный момент находится в клинике. На вопрос о самочувствии актриса отметила, что оно нормальное, но в подробности вдаваться не стала.

Инна Чурикова известна по десяткам ролей, она не только снималась в картинах, но и играла в театре. Актриса является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».