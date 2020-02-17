Лавров в Мюнхене объявил об экономической победе БРИКС над Западом

17.02.2020, 20:30, Новости дня

В «Вестях недели» автор сюжета Михаил Антонов, рассказывая о Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает:

«То, что Запад одерживает победу, Помпео провозгласил неоднократно. Но у Сергея Лаврова на этот счет другая информация.

Согласно статистике Международного валютного фонда, совокупный ВВП стран БРИКС превысил аналогичный показатель стран „большой семерки“. „Данный тренд сохранится“, — отметил глава российского МИД. Это замечание Лавров сделал на заседании политического клуба „Примаковские чтения“».

В действительности, по данным МВФ, совокупный ВВП стран G7 равен $41,03 трлн, а стран БРИКС — $22,39 трлн, то есть почти вдвое меньше.

Лавров, по-видимому, имел в виду другой показатель — совокупный ВВП по паритету покупательной способности, то есть с учетом уровня внутренних цен в той или иной стране. Так как в Китае, на долю которого приходится $15,27 трлн из упомянутых выше $22,39 трлн, внутренние цены низкие, результат действительно получается в пользу БРИКС: $50,78 трлн против $43,68 трлн.

Вот только этот результат не говорит ни о какой «победе» стран БРИКС над Западом: здесь учитываются только внутренние цены, но не международная торговля, а экономика того же Китая во многом основана на экспорте промышленной продукции. Поэтому для оценки объема китайской экономики не имеет никакого смысла пересчитывать каждый юань в доллары с повышающим коэффициентом. То же относится и к другим странам БРИКС — Бразилии, Индии, России и ЮАР, — где внутренние цены также ниже мировых.

Что касается прогноза Лаврова о сохранении тренда, стоит отметить, что сделан он в тот момент, когда невозможно предсказать, как на экономике Китая скажется эпидемия коронавирусной инфекции.