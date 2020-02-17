Мнение: Хватит это терпеть! Путин кошмарит Запад!

17.02.2020, 20:28, Разное


Падение роста промышленного производства в Германии, выход Англии из стройных рядов Европейского Союза, китайский короновирус из-за которого будут проблемы у компании, которая делает лучшие американские телефоны со скругленными уголками, а также бомжи в США, летающие, точнее уже нелетающие гробы корпорации Боинг, отставание последней сверхдержавы в области гиперзвуковых вооружений, разрушение и деградация инфраструктуры Штатов, воровство в Пентагоне и постоянные победы российских спортсменов и спортсменок несмотря на всякие разные допинг скандалы – кто-то должен ответить за это, а также за таяние ледников, за Мертвое море и просто за все плохое в этом мире! И, тут никто долго разбираться не будет – во всем виноваты русские, Россия и Путин — или вы что не верите уважаемому Гарри Каспарову что ли? Хватит это терпеть – вперед к поражению путинизма и победе капитализма с социалистическим лицом. Учение Хиллари Клинтон истинное верное, победа будет за нами!

Действительно, если посмотреть незамутненным и непредвзятым взглядом хотя бы на последние 20 лет – мы даже не будем вспоминать России «Чудское озеро» и историю ограбления татаро-монгольского государства – сразу все становится более чем очевидным. С приходом чекиста из КейДжиБи – разом пропали все достижения таких великих демократов, как уважаемый Борис Ельцин, блистательный Михаил Сергеевич Горбачев, не говоря уже про современников нашей эпохи – господина Явлинского, господина Кудрина, господина Макаревича и других лучших людей России незаслуженно загнанных буквально в подполье при Путине.Друзья, продолжение текста и другие материалы на канале в Яндекс-Дзен — добро пожаловать!

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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