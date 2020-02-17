В Кургане отказавшийся лечить пациентов врач отправился читать книгу

17.02.2020, 20:26, Разное

В приемном отделении курганской больницы разгорелся скандал. Дочь одного из пациентов сняла на мобильный телефон отказ врача помогать человеку.

По данным «Царьграда», медик читал книгу вместо того, чтобы заниматься многочисленными больными. Женщина призвала врача одуматься, но в ответ получила хамство. После того, как инцидент получил широкую огласку в Сети, врача отправили в неоплачиваемый отпуск, после которого пообещали уволить.