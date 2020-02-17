Назван объем теневой экономики Украины

17.02.2020, 20:26, Новости дня

Объем теневой экономики Украины составляет 846 млрд гривен (почти 34 млрд долларов) – 23,8% от официального ВВП за 2018 год, следует из материалов компании Ernst & Young, которая провела исследование при поддержке платежной системы Mastercard.

«Для украинской экономики этот показатель («теневая экономика») составил 23,8%, в том числе 19,7% ВВП (702 млрд гривен) составляет «наличная» теневая экономика, 4,1% ВВП (144 млрд гривен) – домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть неденежная «теневая экономика», – говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, которая ссылается на предварительные результаты исследования «Снижение уровня теневой экономики Украины путем использования электронных платежей», передает ТАСС .

Данные представлены в ходе рабочей встречи с представителями ряда государственных органов страны. По данным пресс-службы, уровень теневых операций можно существенно снизить при помощи стимулирования безналичных расчетов.

Для этого предлагается производить безналичные соцвыплаты, устанавливать POS-терминалы и вводить дополнительные стимулы для продавцов и покупателей. «Европейский опыт свидетельствует, что увеличение доли безналичных платежей в два раза приводит к снижению уровня теневой экономики на 0,6 – 3,7% от ВВП, а доходы государства увеличиваются на 0,1 – 0,8% от ВВП», – уточняется в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день на Украине 62% малого и среднего бизнеса работает исключительно с наличными деньгами.

В НБУ добавили, что Ernst & Young проводила подобные исследования в 33 странах мира: в Чехии, Польше, Словения, Словакии, Хорватии, Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговины. Уровень теневой экономики в этих странах колебался от 10,1% до 26,9% от объема ВВП.