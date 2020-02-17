‘У нее алкогольная зависимость»: Дана Борисова считает, что Анастасии Волочковой необходима помощь

17.02.2020, 20:21, Разное

Телеведущая Дана Борисова на вечернем шоу с Аллой Довлатовой пояснила о причинах своей неприязни к балерине Анастасии Волочковой. Знаменитость уверена, что деятельнице искусства необходима помощь, так как у нее наблюдается алкогольная зависимость.
В ходе интервью Дана Борисова отметила, что Анастасия Волочкова ходит на программы, однако практически во всех появляется якобы в не совсем трезвом состоянии. Более того, по мнению телеведущей, у балерины все признаки алкогольной зависимости, которые у нее самой также наблюдались несколько лет назад. Волочковой, отметила Борисова, просто необходима помощь на данном этапе.

Также Дана Борисова вспомнила, из-за между ней и Волочковой началась вражда. По словам теледивы, они вместе должны были появиться в качестве экспертов на одном из шоу. В какой—то момент Борисовой предложили попросту уйти, не объясняя причины, но заплатив гонорар. Тогда ведущая узнала, что в соседней гримерке была балерина, причем именно она поставила организаторам ультиматум, отказываясь выходить, если там будет Борисова. В итоге последняя взяла деньги, села в такси и уехала.



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