В хорошем качестве показан на фото Xiaomi Mi 10 Pro в жемчужно-белом цвете

17.02.2020, 20:21, Разное

Несколько дней назад в мировой Сети появился первый рендерный снимок нового смартфона Xiaomi Mi 10 Pro. Перед реализацией в интернет выложили кадры аппарата со всех его сторон.
На рендере новинка от известного китайского производителя была запечатлена в корпусе белого цвета, но официально он называется «жемчужно-белый». Старт продаж Xiaomi Mi 10 Pro начнется 18 февраля, и в «паутине» уже имеются фотографии модели с демонстрацией со всех сторон.

Смартфон выйдет на рынок с AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма и разрешением Full HD+, врезанной фронтальной камерой на 20 Мп. Основная камера состоит из четырех датчиков, главный из которых имеет показатель в 108 МП. В роли аппаратной основы выступает процессор Qualcomm Snapdragon 865, присутствуют 8 Гб оперативной и 128 Гб собственной памяти. Объем аккумулятора составляет 4780 мАч, имеется функция поддержки быстрой зарядки на 30 Вт. Улучшенная по сравнению с прежними гаджетами камера, крупные стереодинамики должны поспособствовать популяризации разработки. Ее стоимость составит 716 долларов.



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