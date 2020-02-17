Россиянка нашла почти миллион рублей в туалете самолёта Томск — Москва

17.02.2020, 20:21, Разное

Россиянка во время перелета рейса «Томск-Москва» нашла в туалете пакет, где обнаружила почти миллион рублей. Позже выяснилось, что деньги принадлежат гражданам Германии, а женщину задержали правоохранители.

Как пояснила подозреваемая, она решила забрать пакет, так как думала, что его кто-то оставил. Позже выяснилось, что обладателями суммы в почти миллион рублей была супружеская пара из Германии. Пассажиры летели на свадьбу с пересадкой, а потому случайно забыли находку в туалете.

Позже они обратились в полицию, сообщив все подробности произошедшего инцидента. Женщину задержали, ведется проверка, подробности инцидента будут обнародованы позже.