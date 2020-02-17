Мнение: Протоиерей Димитрий Смирнов наговорил на ст.282 УК?

17.02.2020, 20:19, Разное

Возбудимые возбудились на откровенно провокационное высказывание главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова, ляпнувшего, что гражданский брак порочен, а гражданские жены — «бесплатные проститутки».

Казалось бы, какое дело россиянам до личного мнения попа,  явно, лишканувшего?  Ну сказал и сказал, мало ли что говорят люди, возможно,  впавшие  в старческий маразм?  Но есть одно большое НО.

В УК РФ есть статья 282, предусматривающая наказание за разжигание розни. Национальной, религиозной, расовой, в том числе и социальной.

Так вот, слова протоиерея Димитрия Смирнова про «бесплатных проституток» — это в чистом виде разжигание социальной розни против социально группы «женщины без штампа в паспорте».

Статья 282 УК – абсурдная статья и должна быть отменена. Но пока она действуют, она должна действовать в отношении всех россиян, а не только в отношении тех, кто "разжигает рознь"  в отношении «социальной группы власть». Если Конституция пока еще гарантирует равенство всех перед законом, в отношении протоиерея Димитрия Смирнова должно быть возбуждено уголовное дело. И именно по ст. 282 УК.

Отправлять деда на тюремные нары не обязательно, для него вполне достаточно условного срока. Старик, думаю,  может исправится и без изоляции от общества…

Так или не так?

Фотография протоиерея Димитрия Смирнова отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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