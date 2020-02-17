Временное правительство Ливии попросило помощи у российских компаний

17.02.2020, 20:19, Новости дня

Министр иностранных дел временного правительства Ливии Абдулхади Аль-Хувейдж пригласил российские компании поучаствовать в восстановлении страны после достижения мира.

«Мы пригласим весь прочий мир для восстановления Ливии. Пользуясь случаем, я приглашаю российские компании принять участие в восстановлении Ливии, когда мы восстановим наш суверенитет», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, в правительстве хотят, чтобы государство изъяло оружие, после чего власти перейдут «к новому государству».

«И конечно, это государство будет дружественным к России, потому что РФ всегда играла позитивную роль», – добавил Аль-Хувейдж.

На прошлой неделе по итогам международной конференции в Берлине был принят документ, в котором участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии и предложили создать единое правительство, после чего начать реформы для восстановления государственности.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 31

14.01 / Снявшим клип на песню Тимати казанцам выписали 14 штрафов

06.12 / Матвиенко предложила наказать Новака за задержку реализации закона об «умных счетчиках»

06.12 / Автоновости: С 1 января в России подорожают автомобили BMW

28.01 / В гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса – ООН

13.12 / Зеленский: За Порошенко очень много различных грехов

16.01 / Песков: Референдума по конституции не будет, Путин просто решил посоветоваться с гражданами

11.02 / Колбаса взорвалась в квартире жительницы Тулы

12.12 / Автоновости: ГИБДД запретят штрафовать водителей за среднюю скорость

10.12 / В МИД России отреагировали на крымскую резолюцию ООН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика