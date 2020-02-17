Посольство назвало сведения о задержанном в Швейцарии «российском агенте» фейком

17.02.2020, 20:19, Новости дня

Статья в швейцарской газете SonntagsZeitung о якобы задержанном летом «российском агенте» является не соответствующей действительности, сообщил сотрудник посольства РФ в Швейцарии.

«Эта публикация – очередной фейк. Вызывает сожаление нагнетание шпионских страстей на пустом месте», – передает его слова ТАСС.

В статье SonntagsZeitung утверждает, что в Швейцарии задержали, арестовали и осудили «российского агента» – его якобы 27 июля прошлого года задержали полицейские. Итальянские номера на его автомашине оказались поддельными, а в багажнике якобы нашли шесть мобильных телефонов, беспилотник, камеру и ноутбук.

Через несколько месяцев следователи, как утверждает газета, сочли, что этот человек – шпион. В январе прокуратура, как отмечает издание, приговорила его к шести месяцам тюрьмы без публичного судебного разбирательства. Срок нахождения в предварительном заключении засчитали ему за срок приговора, поэтому он был выпущен на свободу.

При этом правоохранительные органы не раскрыли гражданство «шпиона», однако SonntagsZeitung пишет, что все указывает на то, что это был «русский агент».

В январе уже сообщалось о якобы задержании в Швейцарии двух «российских шпионов» летом 2019 года, однако информация не подтвердилась.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / В Совфеде ответили на предложение японского политика по Курилам

27.12 / Forbes назвал самого успешного миллиардера десятилетия

04.12 / ГПУ частично сотрудничает с Россией – Касько

13.12 / Юридический комитет Палаты представителей утвердил две статьи для голосования по импичменту Трампа

15.12 / Эрдоган пригрозил США, что закроет Инджирлик и Куречик

14.02 / Ми-8 совершил жесткую посадку в ЯНАО

01.01 / В ГБР заявили, что бюро не справилось со своими задачами в 2019 году

13.02 / Ядерный могильник у Коломенского очистит «Радон». Это предприятие объясняло скачки радиации неисправностью аппаратуры — «Открытые медиа»

21.12 / В декабре выросло количество украинцев, которые считают РФ агрессором – опрос

17.02 / Экс-советник Порошенко оскорбил голосовавших за Зеленского военных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика