«Что тут плохого?» Дипломат Филипчук утверждает, что против «мюнхенского плана» организовали «фейк-кампанию»

17.02.2020, 20:18, Новости дня

Против документа «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе», который был озвучен на Мюнхенской конференции по безопасности и предлагает план урегулирования конфликта на Донбассе, развернули «агрессивную фейк-кампанию», считает один из его подписантов, украинский дипломат Василий Филипчук.

«В целом, документ, который был опубликован в Мюнхене – результат очень длительной технической работы и отражает как суть дискуссий, так и компромисс между различными позициями», – заявил Филипчук в Facebook 16 февраля.

Он утверждает, что европейские СМИ и публика, «как всегда, в целом просто приняли во внимание» изложенную в плане позицию. Критиковали документ «два противоположных лагеря» – Кремль и Вашингтон, заявил Филипчук.

«Но оба отзывы – и из Москвы, и из Вашингтона – оставались в пределах обычной корректности в рамках дискуссий и открывали дорогу к дальнейшему обсуждению предложений. Так же и первая реакция украинских СМИ утром 14 февраля была вполне спокойной и уравновешенной», – написал дипломат. Он считает, что в тот же день украинские СМИ «неожиданно об этом же заявлении начали снова писать как о только проявленной новости – но уже с прямыми искажениями, ложью и манипуляциями».

Филипчук утверждает, что украинские средства массовой информации распространили ряд «фейков» о документе.

Среди прочих он называет неправдивыми сообщения о том, что план подготовили российские эксперты, так как его готовила организация «Евроатлантическая лидерская сеть» и что документ призывает к снятию санкций с РФ.

Среди авторов документа есть россияне, а в восьмом пункте плана указано: «Необходимо определить процесс, чтобы лучше обозначить то, каким образом конкретные действия по реализации Минских соглашений могут привести к соответствующим изменениям в санкционной политике».

Также дипломат считает «бессмысленным» утверждение, что согласно плану «12 шагов» Украина «должна согласовывать свою идентичность с Россией и соседями».

«Сам текст говорит о «введении нового инклюзивного национального диалога в Украине… Такой диалог должен проходить с привлечением лидеров мнений, ведущих ученых и всемирно признанных экспертов. Следует приложить усилия для активизации диалога с соседями Украины, в частности Польши, Венгрии и России с их соответствующими позициями. Этот диалог должен касаться тем истории и национальной памяти, речи, идентичности и опыта меньшинств», – продолжил Филипчук.

По словам дипломата, Украине «нужен инклюзивный национальный диалог».

«Что тут плохого? Что тут может быть истолковано как «зрада»? Где здесь согласования идентичности с соседними странами?», – заявил он.

Филипчук отметил, что никто из подписантов не отозвал свои подписи, несмотря на давление со стороны отдельных украинских политиков.

Среди предложенных авторами шагов по прекращению войны на Донбассе назывались восстановление работы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон с участием россиян; увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе; восстановление разрушенной инфраструктуры с участием Евросоюза и Российской Федерации; создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением; поддержка дорожной карты по поэтапному снятию санкций с РФ в случае выполнения инициативы и т.д.

Заявление подписали, в частности, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, бывший заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, украинские дипломаты и экс-чиновники МИД Александр Чалый, Филипчук и Алексей Семений, который назвался как советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Як створюються фейки — і яким буде їх результатЕмоції потрохи вщухають і час вже нарешті чітко розібратися – що і як… Posted by Василь Філіпчук on Pühapäev, 16. veebruar 2020

24 американских эксперта, в числе которых бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и Мари Йованович, заявили, что план «12 шагов» повторяет тезисы Кремля.

О несогласии с планом «12 шагов» сообщили и в Министерстве иностранных дел Украины.

Документ был удален с сайта вечером того же дня. 15 февраля его вернули на сайт.

По данным журналиста Сергея Сидоренко, официальный Киев знал о подготовке этого документа заранее и пытался помешать его обнародованию. Он обратил внимание, что Семений в обновленной версии плана перестал быть советником секретаря СНБО.

«Источники «Европейской правды» настаивают, что Семений действительно работал советником секретаря СНБО (пришел в Совбез с Александром Данилюком), но его уволили еще до этого скандала. Итак, в первой версии плана он ложно указал свое место работы. Это было одним из козырей Киева, который выступал против данного плана и требовал от [председателя конференции Вольфганга] Ишингера «убить» его», – подчеркнул Сидоренко.