В Госдепе никто не относился серьезно к теории о том, что Украина вмешивалась в выборы в США – Тейлор

17.02.2020, 20:18, Новости дня

Предположения ряда представителей администрации Белого дома и президента США Дональда Трампа о роли Украины во вмешательстве в американские выборы 2016 года являются теорией заговора, к которой никто в Государственном департаменте не относился серьезно. Об этом в интервью CBS News, которое вышло 16 февраля, заявил бывший посол и поверенный в делах Соединенных Штатов в Украине Уильям Тейлор.

По его словам, никто в дипмиссии никогда не получал задания расследовать, действительно ли в Украине находится сервер с доказательствами взлома компьютерной сети Национального комитета Демократической партии США во время выборов 2016 года.

В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года Трамп интересовался местонахождением сервера и утверждал, что компания Crowdstrike, проводившая расследование проникновения хакеров в сети демократов, связана с Украиной. Тейлор утверждает, что таких связей нет и что в посольстве не придавали этим заявлениям значения.

По словам дипломата, он разочарован «двойственным отношением» Трампа к Украине.

Он выразил мнение, что за появлением и распространением конспирологических теорий стоит Россия, и призвал поддержать Украину, находящуюся «на переднем крае» гибридной войны.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали «ерундой».

В интервью The Hill, опубликованном 20 марта 2019 года, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура начала расследование украинского вмешательства в выборы в США в 2016 году. Речь шла о «сливе» файлов «черной бухгалтерии», где фигурировал глава избирательной кампании Трампа Пол Манафорт.

В апреле Трамп заявил, что прокуратура США должна изучить факт возможного сговора украинских правоохранителей с демократами.

27 сентября 2019 года личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, будто располагает доказательствами того, что украинские политики пытались повлиять на результаты выборов президента США в 2016 году.

3 декабря CNN со ссылкой на источники сообщил, что контролируемый республиканцами комитет Сената США по вопросам разведки не нашел доказательств вмешательства Украины в президентские выборы в 2016 году.

Бывший советник главы Белого дома по России Фиона Хилл на общественных слушаниях по делу об импичменте Трампа в ноябре заявила, что Украина не вмешивалась в американские выборы. «Это вымышленный нарратив, который был разработан и распространен российскими службами безопасности. Правда в том, что Россия была иностранным государством, которое систематически вмешивалось в наши выборы в 2016 году», – сказала Хилл.

Тейлор, который выступил в Конгрессе в рамках расследования дела об импичменте, рассказал, сославшись на посла США в Европейском союзе Гордона Сондленда, что Трамп хотел, чтобы Зеленский сделал заявление о возможном вмешательстве Украины в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.