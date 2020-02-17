Под Петербургом неизвестные расстреляли припаркованные автомобили

17.02.2020, 20:12, Разное

В Мурино Ленинградской области разыскивают злоумышленников, которые расстреляли автомобили местных жителей из окна квартир. Уточняется, что всего пострадали около восьми машин.

У поврежденных транспортных средств выбиты стекла внутрь салона и остались следы от пуль на кузовах. Отмечается, что несколько выстрелов пришлись на окна жилых домов. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование и розыск злоумышленников, пишет ИА «Невские новости».