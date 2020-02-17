Асад пообещал освободить Алеппо и Идлиб от боевиков

17.02.2020, 20:12, Новости дня

Президент Сирии Башар Асад заявил, что правительственные войска продолжат освобождение провинций Алеппо и Идлиб.

«Битва за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается», – сказал Асад, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию сирийского президента.

Глава государства подчеркнул, что операции продолжатся, несмотря на внешнее давление.

«Мы полностью осознаем, что это освобождение не означает конец войны или уничтожения терроризма», – добавил Асад. Он отметил, что успехи в этих провинциях станут «прелюдией» к полному поражению экстремистов, которое наступит «рано или поздно».

В понедельник сообщалось, что сирийские войска в рекордные сроки сумели вернуть под контроль десятки населенных пунктов в западных и северных окрестностях Алеппо, а также установить полный контроль над самим городом.