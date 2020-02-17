Украинский министр рассказал о технологическом отставании страны

17.02.2020, 20:12, Новости дня

Украинский министр экономики Тимофей Милованов сообщил, что государство существенно отстало от соседей в технологическом плане.

«Процент высокотехнологичных товаров и услуг в экспорте – 17%, все остальное это сырье… В перерабатывающей промышленности 3% высоких технологий. Наша экономика сегодня детехнологизирована. Нам это надо восстанавливать и догонять мир», – сказал глава ведомства, передает «Экономическая правда».

Он сообщил, что степень износов основных фондов в экономике Украины составляет 62%, в то время как у соседних стран показатель гораздо ниже.

«У соседей: Словакия 35%, Белоруссию 38%, Молдова 42%», – перечислил Милованов.

Для того, чтобы догнать Белоруссию, стране потребуется 50 лет и 100 млрд долларов инвестиций, заметил министр.

«С 90-х, та промышленность, которая нам осталась, по сути, ее проели. Агро и IT начали восстанавливаться, но в большинстве случаев инвестиций внутрь не было», – сказал глава ведомства.



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