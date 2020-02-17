На раз-два-три: чиновники ввели новый порядок приема в детсады

17.02.2020, 20:08, Новости дня

Министерство просвещения сделало процедуру устройства детей россиян прозрачнее и легче.

Министерство просвещения России обнародовало три пакета документов, которые необходимо будет собрать для того, чтобы получить место в детском саду. Как отмечает «Российская газета», новый порядок должен облегчить процесс приема для родителей легче, прозрачнее и внятнее.

Так, первый пакет закрепляет за малышом право ходить в тот же детсад, который посещали (или продолжают посещать) его брат и сестра. У родителей есть преимущества перед другими семьями. Также в этом пакете есть поправка, согласно которой каждый родитель может получить данные не только о последовательности предоставления мест в детские сады, но и причинах изменения, если это случится. Заявление о постановке на учет для получения место можно как в письменном виде, так и в электронном.

Во втором пакете документов пошагово описана процедура перевода ребенка из одного детсада в другой. И, наконец, в третьем пакете документов указан порядок формирования информационной системы и рекомендаций по ведению электронных очередей в детские сады. Правда, это действует во всех регионах, но благодаря новому документу принципы работы станут едиными. Система содержит полную информацию о тех детях, которые уже ходят в детсад, и тех, кому только предстоит. Как комментирует министр просвещения Сергей Кравцов, все данные о наличии мест в детсадах и количестве детишек собираются на федеральном уровне, соответственно, у ведомства создается полная картина ситуации. Исходя из этого, будут приниматься решения по строительству новых детских садов.

Все это делается для реализации национального проекта «Демография», задача которого обеспечить на 100% местами в дошкольных учреждения детей до трех лет.



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