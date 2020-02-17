Адвокаты «краснодарского каннибала» сообщили о его смерти

17.02.2020, 20:08, Новости дня

Осужденный к 12 годам за убийство собутыльника и расчленении тела Дмитрий Бакшеев умер в тюремной больнице.

Дмитрий Бакшеев, получивший печальную известность как «краснодарский каннибал» умер в тюремной больнице. О его гибели сегодня сообщила защитница Бакшеева Юлия Федотова на своей странице в Facebook. Также она написала, что в другим адвокатом Алексеем Аванесяном намерена выяснить обстоятельства смерти «краснодарского каннибала».

Дмитрий Бакшеев вместе с супругой Натальей были обвинены в 2017 году в убийстве незнакомой женщины, с которой выпивали. Следствие выдвигало тогда такую версию: во время распития спиртного жена приревновала Дмитрия к собутыльнице, и он, «накрученный» Натальей, дважды ударил женщину ножом. После этого обвиняемый расчленил тело, напоминает «Блокнот Краснодар».

Бакшеев делал «селфи» с расчлененными частями телам на свой мобильный телефон. Дорожные рабочие увидели эти снимки и передали сотрудникам полиции. И во время обыска у Бакшеевых полицейские нашли фрагменты «расчлененки».

Суд признал Наталью Бакшееву виновной в подстрекательстве к убийству, осудив на 10 лет лишения свободы. Дмитрий Бакшеев был приговорен к 12 годам и 2 месяцам лишения свободы не только за убийство, но и за надругательство над телом. Однако парадокс заключался в том, что в декабре 2019 года адвокаты

Однако в декабре прошлого года адвокаты Юлия Федотова и Алексей Аванесян пытались настоять на невиновности своих подзащитных.