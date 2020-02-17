Правительство выступило против отмены штрафов на госуслугах

17.02.2020, 20:06, Новости дня

Депутаты ЛДПР некоторое время назад предложили отменять выписанные водителям штрафы, если в течение 10 дней информация о них не появилась на портале госуслуг. Однако в Правительстве оказались резко против, и даже аргументировали свою позицию.

Предложение появилось в июле прошлого года. Инициаторы идеи заявляли, что письма со штрафами по почте порой идут очень долго — дольше, чем предусмотрено законом. Введение же обязательного электронного уведомления позволит ликвидировать это запаздывание и даст водителям возможность без проблем пользоваться схемой льготной оплаты штрафов.

В Правительстве, между тем, заявили, что это нововведение нарушит принцип равенства перед законом: аккаунт на госуслугах имеют далеко не все водители. Кроме того, как отмечает «Коммерсант» со ссылкой на главу аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко, в КоАПе уже зафиксирована схема восстановления возможности льготной оплаты в том случае, если водитель упустил ее по вине почтовой службы.

Наконец, авторы отзыва на депутатскую инициативу заявили, что ее введение потребует дополнительных расходов бюджетных средств и увеличит нагрузку на «потенциальных субъектов правоприменения». В ЛДПР, между тем, уже отреагировали на резюме Правительства.

«Никто не хочет создавать для людей удобные условия информирования и обжалования штрафов. Потому что, если подобные системы заработают, ГИБДД и другие органы власти будут просто завалены жалобами, ведь система фиксации нарушений работает безобразно», — цитирует издание заявление зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова.

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АвтоВести



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