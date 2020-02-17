Житель Чебоксар избил лопатой попытавшегося припарковаться водителя

17.02.2020, 20:06, Новости дня

Житель Чебоксар, убирающий снег в своем дворе, поколотил лопатой водителя, попытавшегося припарковаться. Пострадавший зафиксировал побои и обратился в полицию, приложив видео потасовки, однако агрессор не понес никакой ответственности.

Инцидент произошел на улице Лумумбы еще 24 декабря 2019 года. По словам очевидцев, агрессию мужчины с лопатой вызвала попытка поставить машину на стоянку водителя, не являющегося жильцом дома. При этом сообщается, что местные автолюбители строили парковочные места за свой счет.

 

 

 

 

 

 

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A post shared by Антидилер_Чувашия (@antidiler21) on Feb 16, 2020 at 12:42am PST

Избитый мужчина обратился с гематомами и синяками в больницу, а затем в полицию. Спустя две недели пострадавший получил отказ в возбуждении уголовного дела.

Потерпевший обжаловал это решение в прокуратуре, и в настоящее время, по информации пользователей местного форума, полицейскими проводится дополнительная проверка.



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