17.02.2020, 20:04, Разное

Медики рассказали о пользе для здоровья открытых ног во время сна. Периодически высовывая ноги из-под одеяла, человек помогает своему организму регулировать температуру тела.

Научно подтверждено, что в процессе сна происходит естественное понижение температуры тела, затем к моменту завершения процесса она повышается. Оптимальным показателем в спальне считается 18-20°C. Их увеличение может стать причиной ухудшения качества сна, беспокойства и даже бессонницы.

Регуляция температуры осуществляется любыми частями тела, в том числе и стопами ног. Достаточно просто оголить их, чтобы состояние спящего человека улучшилось. Обязательным условием крепкого сна является проветривание спального помещения, а также поддержка в течение ночи комфортных температурных условий.