Медики рассказали о пользе для здоровья открытых ног во время сна

17.02.2020, 20:04, Разное

Медики рассказали о пользе для здоровья открытых ног во время сна. Периодически высовывая ноги из-под одеяла, человек помогает своему организму регулировать температуру тела.
Научно подтверждено, что в процессе сна происходит естественное понижение температуры тела, затем к моменту завершения процесса она повышается. Оптимальным показателем в спальне считается 18-20°C. Их увеличение может стать причиной ухудшения качества сна, беспокойства и даже бессонницы.

Регуляция температуры осуществляется любыми частями тела, в том числе и стопами ног. Достаточно просто оголить их, чтобы состояние спящего человека улучшилось. Обязательным условием крепкого сна является проветривание спального помещения, а также поддержка в течение ночи комфортных температурных условий.



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