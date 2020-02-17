Коронавирус довёл! В Гонконге трое мужчин украли 600 рулонов туалетной бумаги

17.02.2020, 20:04, Новости дня

Трое жителей Гонконга украли порядка 50 упаковок туалетной бумаги, пишет CNN. Полиция уже нашла награбленное и задержала двух подозреваемых. По мнению канала, злоумышленники решились на преступление из-за страхов, вызванных угрозой дефицита товаров в период вспышки коронавируса, хотя местные власти заверяют, что перебоев с поставками не предвидится.



Reuters

Гонконгская полиция арестовала двух мужчин и разыскивает третьего — злоумышленники украли 600 рулонов туалетной бумаги, пишет CNN. Как предполагает канал, на преступление грабителей толкнула паника, вызванная распространением коронавируса в специальном административном районе (САР) КНР.

Ранним утром понедельника в один из супермаркетов в районе Вонкок приехала новая поставка товаров. Сотрудник транспортной службы выгрузил перед магазином порядка 50 упаковок туалетной бумаги, в которой в общей сложности было 600 рулонов. На них-то и положили глаз похитители.

Как рассказал CNN представитель полиции, через несколько часов сотрудники органов правопорядка обнаружили пропавшие предметы гигиены в одном из расположенных неподалёку хостелов и арестовали двоих мужчин по подозрению в краже. По данным канала, на свободе остался третий грабитель, однако полиция проводит разыскные работы.

Канал обращает внимание, что преступление могло быть спровоцировано растущими страхами перед дефицитом в Гонконге, где упорно продолжает распространяться коронавирус нового типа. В то время как во всём мире насчитывается более 71 тыс. заражённых, пока в Гонконге число подтверждённых случаев составляет 57, причём один человек уже умер.

Ранее, чтобы предотвратить распространение нового заболевания, гонконгские власти закрыли часть границ с континентальным Китаем. Из-за этого по городу поползли слухи о том, что поставки с основной территории Поднебесной прекратятся. Жители САР поспешили в магазины запасаться потенциально дефицитными товарами: туалетной бумагой, рисом, антисептиками для рук и чистящими средствами.

Местные власти попытались объяснить гонконгцам, что с поставками всё будет нормально, но панику предотвратить не смогли. Как отмечает CNN, в соцсетях стали множиться видео, на которых в супермаркетах по всему городу люди чуть ли не дерутся из-за туалетной бумаги. Очень скоро полки магазинов стали стремительно пустеть — жители города скупили почти все товары первой необходимости, включая основные продукты питания и, конечно, туалетную бумагу.

Многие стали критиковать поведение чересчур запасливых граждан. К примеру, глава Потребительского совета Гонконга Джилли Вонг сказала местным СМИ, что из-за ажиотажного спроса цены на туалетную бумагу значительно выросли, не говоря уже о том, что специальных акций на товары этой категории нигде не осталось.

Гонконгские власти тоже негативно высказались о «тех, кто с дурными намерениями распускает слухи», и заверили, что меры, принятые для предотвращения вспышки коронавируса, никак не скажутся на грузовом сообщении с континентальным Китаем.

CNN подчёркивает, что две крупные сети гонконгских супермаркетов и два поставщика продуктов заявили, что с запасами у них всё в порядке. Чтобы предотвратить рост ажиотажного спроса, одна из сетей под названием Wellcome ввела правило, ограничивающее число товаров, которые покупатели могут приобрести за раз: по две пачки риса, два рулона туалетной бумаги, две упаковки антибактериальных салфеток, две пачки мыла для рук и две банки мясных консервов.