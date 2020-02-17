За убийством Хангошвили в Германии стоит ФСБ – Bellingcat опубликовал новое расследование

17.02.2020, 20:03, Новости дня

Гражданин России Вадим Красиков, который под вымышленным именем Вадима Соколова застрелил в прошлом году в Берлине уроженца Грузии Зелимхана Хангошвили, перед поездкой в Европу тренировался на базе спецназа ФСБ «Вымпел», неоднократно посещал Антитеррористическое управление ФСБ на проспекте Вернадского и много раз созванивался с одним из действующих и несколькими бывшими сотрудниками «Вымпела». Об этом говорится в расследовании группы Bellingcat, немецкого журнала Der Spiegel и российского издания The Insider, опубликованного 17 февраля.

Авторам расследования удалось найти номер телефона, которым Вадим Красиков пользовался в России до убийства в Берлине – несмотря на то, что ни на его имя, ни на имя его супруги никогда не выпускала сим-карт ни одна российская компания сотовой связи. Его удалось найти через номер жены Красикова.

Данные о звонках с этого номера позволили расследователям утверждать, что связь Красиков с ФСБ была постоянной и ставила своей целью именно подготовку к операции по убийству Хангошвили. Расследователи считают, что операцию курировал начальник Центра специального назначения ФСБ, генерал-полковник Александр Тихонов, однако непосредственно с ним общался не действующий сотрудник спецслужбы, а бывший – Эдуард Бендерский. Расследователи уверены, что убийство Хангошвили было санкционировано как минимум на уровне руководства ФСБ.

Убийство Хангошвили

Хангошвили, уроженец Панкисского ущелья, участник российско-чеченской войны и бывший сотрудник антитеррористического департамента МВД Грузии, был убит 23 августа 2019 года в Берлине. Он был застрелен из пистолета в голову днем, на виду у прохожих, когда шел в мечеть. Нападавший выбросил оружие в реку Шпрее и попробовал уехать с места преступления на велосипеде, но вскоре был задержан.

При нем был найден паспорт на имя Вадима Соколова, гражданина России 49 лет, а сотрудники российского консульства посетили его в тюрьме. Но давать показания мужчина отказался (и продолжает это делать), а российское посольство, по утверждению властей Германии, «отказывается сотрудничать в расследовании убийства».

Берлинская полиция в данный момент считает, что паспорт на имя Соколова – фальшивка, а к убийству, вероятно, были причастны российские спецслужбы. 4 декабря, после получения новых данных в ходе расследования убийства Хангошвили, власти Германии приняли решение выслать из страны двух сотрудников российского посольства в Берлине.

В ответ на это Москва 12 декабря также объявила о высылке из России двух немецких дипломатов. В МИД РФ был вызван посол Германии в России Гезе Андреас фон Гайр, и ему была вручена нота, что два сотрудника посольства ФРГ в Москве объявлены персонами нон грата и должны покинуть Россию в течение семи суток.

Россия утверждает, что высылка немецких дипломатов – «вынужденная мера» и ответ на «безосновательное» решение Германии.

Ранее расследователи The Insider и Bellingcat назвали возможное настоящее имя подозреваемого в убийстве: Вадим Николаевич Красиков, родившийся 10 августа 1965 года, уроженец села Кенестобе в Туркестанской области Казахстана. В 80-е годы его семья, по данным The Insider, переехала в Бурятию, а сам Красиков вместе с женой и двумя детьми позже переехал в Иркутск.

По их данным, Красиков-Соколов может быть причастен еще как минимум к одному убийству в Москве в 2013 года: тогда киллер также подъехал к жертве на велосипеде и выстрелил шесть раз. Вадим Красиков был объявлен в России в федеральный розыск по этому делу, но потом розыск неожиданно прекратили. Немецкие следователи подозревают, что российские спецслужбы могли найти подозреваемого в убийстве и завербовать его для новых преступлений. А для того, чтобы их было легче совершить, создали ему новую фальшивую личность Вадима Соколова.

Хангошвили ранее опасался за свою жизнь и говорил немецким властям о преследовании со стороны российских властей. Это же заявляли его родные и близкие. Когда гражданин Грузии пытался получить убежище в Германии, он заявил на слушаниях в январе 2017 года, что российские власти «попытаются организовать» его убийство. Несмотря на эти заявления, просьба Хангошвили об убежище в Германии была отклонена. Тем не менее он не был сразу депортирован и продолжал жить на территории страны.