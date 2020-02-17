«Твою жену изобьют и изнасилуют, а потом покажут тебе фото». Как свидетеля Иеговы в Чите заставляли дать показания против единоверцев

17.02.2020, 20:02, Новости дня

11 февраля в Забайкалье прошли массовые обыски у свидетелей Иеговы. Задержали несколько человек, одного из них увезли в лес, избили и пытали электрошокером, остальных в это время допрашивали и запугивали. Владимира Ермолаева продержали в изоляторе временного содержания трое суток. Все это время два следователя, работавших по классической схеме «злой и добрый полицейский», заставляли его написать доносы на своих единоверцев. Один говорил, что его жену будут избивать и насиловать, а ему самому вырвут зубы плоскогубцами. Второй сочувственно уверял, что его коллега не шутит, советовал пожалеть себя и жену и во всем сознаться. Ермолаев отказался оклеветать соверующих, сейчас он под домашним арестом. Об обыске и допросах рассказала The Insider его сестра Надежда.

11 февраля в 6:30 утра неизвестные мужчины очень громко и агрессивно били в дверь квартиры с криком: «быстро открыл дверь, не то мы выломаем ее». Слышались угрозы, было страшно и совершенно непонятно, кто это мог быть. Когда стало слышно, что начали выламывать дверь ломом, Володя открыл. Его грубо положили лицом на пол. Было жестко, но, к счастью, не били. К его только что просунувшейся жене подошел гражданин и, не представившись, потребовал телефон. Во время обыска были изъяты телефоны, компьютер.

После пятичасового обыска, примерно в 12 часов дня Володю увезли на допрос. Его жене сообщили, что его везут в здание Следственного комитета в Чите. На самом деле, его увезли в ЦПЭ УМВД по Забайкальскому краю. Там Володю убеждали назвать имена единоверцев и дать в отношении них «нужные» показания. Суть доводов следователя сводилась к следующему: «они плохие, а ты хороший парень, они должны сидеть в тюрьме, а ты нет», «а если откажешься их посадить, то сядешь на 10 лет и жена-красавица тебя не дождется».

Примерно в 17:30 его отвезли в СК, где составили первый документ — протокол допроса. Позже следователь Шестаков В.В. говорил, что «всех допросили и только тебя одного посадили за решетку и теперь у тебя начнется ад; выйдешь ты только через 10 лет без зубов, потому что сокамерники тебе их вырвут плоскогубцами».

После того как Владимир отказался оговорить единоверцев, около 20:30, сотрудники ОМОН с автоматами увезли его в ИВС. Камера примерно 2,5 на 2,5 метра, двухъярусная кровать, дыра в полу вместо туалета, холодная вода, ведро для смыва.

«Выйдешь через 10 лет без зубов, потому что сокамерники тебе их вырвут плоскогубцами»

11 и 12 февраля тоже проводились допросы, которые начинались с утра и заканчивались к вечеру. Следователь Шестаков угрожал, кричал, использовал нецензурную брань, обещал посадить «в камеру с туберкулезниками», угрожал организовать насильственные сексуальные действия в отношении самого Владимира и в отношении его жены, говорил, что его жену посадят, изобьют, изнасилуют, а потом покажут фото Владимиру. Другой следователь, который представился как Вениамин, вел себя неагрессивно, но при этом повторял, что «следователь Шестаков сделает так, как говорит», и просил пожалеть жену и себя.

Во время допросов следователь Шестаков приказывал Владимиру вставать и по нескольку часов стоять лицом к стене. Пытаясь склонить Владимира к сотрудничеству, 12 февраля на очередном допросе ему сказали (это была неправда), что следователи были у его жены Валерии, что она тяжело переживает разлуку и плачет.

Всего Володя пробыл в ИВС пробыл почти трое суток, 62 часа, хотя допускается не более 48 часов.

«Во время допросов заставляли по несколько часов стоять лицом к стене»

Вечером 12 февраля Владимира повезли в суд в так называемом «стакане», а позднее в наручниках повели в зал суда. В коридоре суда те, кто знают Володю, были поражены его внешним видом, он выглядел крайне измученным. Исходом судебного заседания была мера пресечения в виде домашнего ареста, несмотря на то, что следователь ходатайствовал о продлении содержания в ИВС еще на трое суток.

Сейчас он под домашним арестом и не может покидать квартиру даже на кратковременные прогулки.

Мы переживали всей нашей семьей, мама держалась как могла, но без слез не обошлось. Такие ситуации с семьями свидетелей Иеговы происходят по всей России, но быть готовым к подобному невозможно.

Я, мой брат Володя и еще трое наших братьев воспитывались в верующей семье. Мы — свидетели Иеговы в третьем поколении. Мы любим Бога и любим людей. В призывном возрасте Володя выбрал альтернативную гражданскую службу и почти два года полный рабочий день трудился в туберкулезном диспансере, потому что он, следуя Евангелию, не хотел даже близко прикасаться к оружию, не хотел причинять вред кому-либо. А сейчас его грубо задерживают по подозрению в экстремизме — это абсурд. Сейчас Володя, как и в детстве, читает Библию и молится нашему Богу Иегове, именно за это его и преследуют.