Мнение: Россияне – за экономию, компенсация льгот и высокая потребность в инженерах

17.02.2020, 20:01, Разное

1. Отличная новость: согласно опросам, всё большее число россиян прислушивается к моим советам. Люди подходят к расходам разумнее, откладывают деньги на будущее:

Большинство россиян (71 процент) убеждены, что в настоящее время стоит экономить и откладывать деньги на будущее. Годом ранее так полагали 67 процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

https://lenta.ru/news/2020/02/06/economim/

Дело вовсе не в сокращении доходов, которые, как мы с вами недавно выяснили, в 2019 году даже несколько выросли. Люди просто сберегают деньги:

…в январе 2020-го по сравнению с прошлым годом уменьшилась доля тех, кто считает настоящее время неподходящим для крупных покупок — 58 против 61 процента в январе 2019-го. Обратного мнения придерживаются 23 процента участников опроса.

Впрочем, опрос выявил не только позитивные, но и отдельные негативные тенденции:

Выросла и доля россиян, рекомендующих брать кредиты, — 14 процентов в январе 2020 года против 11 процентов в начале 2019-го. В то же время большинство респондентов (72 процента) все ещё советуют от этого воздержаться, хотя и их стало меньше — в январе прошлого года такого мнения придерживались 76 процентов россиян.

Получается, что российское общество всё более поляризуется и распадается на две неравные части. С одной стороны, большинство (более двух третей) выступает за экономию и сбережения. С другой стороны, меньшинство выступает за кредиты и жизнь в долг. Пожалуй, это даёт нам основания для беспокойства.

2. Уточнение по поводу поста про ведущую, которая смеялась над льготами. Вот, что пишет читатель:

Здравствуйте, Олег.

Переполняемый чувством праведного гнева, хотел бы вам предложить обновить статью про ролик, в котором ведущая смеётся над прибавкой к льготникам.

Сейчас мы получаем льготу деньгами, но в любой момент можно отказаться от денег в пользу бесплатных услуг, как полностью, так и частично.

Ежемесячную выплату вместо набора социальных услуг (НСУ) льготник может выбрать сам, как полным комплектом, так и частично. Например, у меня ребенок на инвалидности и у нас, в связи с этой бедой, есть НСУ от государства – бесплатная выдача необходимых лекарств (не помню то ли связанных именно с инвалидностью, то ли любых, не суть), санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту санаторно-курортного лечения ребенку-инвалиду и одному сопровождающему лицу. Так вот, у меня и у моих, простите, иждивенцев проезд и так бесплатный (корпоративный ежегодно, северный раз в два года) и мне эта услуга не нужна, она просто «выпадает», лекарства мне удобней самому покупать (не нравится мне ходить там что-то узнавать, в наличии или нет, хотя я даже не в курсе, как вообще это механизм происходит, да и дорогостоящих лекарств нам не требуется) в довершение санатории и курорты нам тоже без надобности – мы каждый год ездим по направлению в больницы, а не на курорты (хотя жена после НГ ходила в ПФР и «подключила» обратно эту услугу, хочет в наш местный железнодорожный профилакторий попасть (действовать начнет только со следующего года).

Получается, что нам весь этот Набор Социальных Услуг без надобности, а вот ежемесячная прибавка к пенсии очень даже кстати.

Льготник сам выбирает что ему получить – бесплатную услугу или же денежную компенсацию. Компенсация, конечно, не эквивалентна по стоимости самой услуге, но я думаю, что там используется некий «коэффициент неиспользуемости».

3. К вопросу о дефиците инженеров в регионах. Читатель прислал фотографию, которая наглядно доказывает, что инженеры в регионах нужны: