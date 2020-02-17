Суд не принял дело о побеге петербурженки Аллы Ильиной из больницы

17.02.2020, 19:57, Новости дня

Мировой судья Петроградского района Петерурга не принял к производству материалы дела в отношении самовольно покинувшей стационар Аллы Ильиной, у которой врачи заподозрили коронавирус, сообщает «Интерфакс».

«Материалы возвращены для устранения недостатков, выявленных судьей при подготовке к рассмотрению дела», — говорится в сообщении пресс-службы суда. По версии обвинения, Ильина, которая при наличии подозрения на заражение новым коронавирусом Covid-19 без ведома врачей покинула больницу, нарушила постановление руководителя управления Роспотребнадзора.

Ранее Петроградский суд постановил до 19 февраля принудительно поместить Аллу Ильину на карантин.

Иск к Ильиной подала главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова.

Представитель Роспотребнадзора сказал на суде, что за время пребывания в больнице Ильина должна была трижды сдать анализы — на 1-й, 3-й и 10-й день, но сбежала на второй день. По его словам, болезнь может проявиться именно на 14-й день. Врачи Китая говорят о 24-дневном карантине.

Между тем накануне Ильина сдала необходимые анализы, которые показали, что она здорова.



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