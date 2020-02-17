Google отказалась от программы бесплатного Wi-Fi по всему миру

17.02.2020, 19:54, Новости дня

Компания Google сворачивает свою программу Google Station – проект развития бесплатного Wi-Fi по всему миру. Об этом 17 февраля сообщает TechCrunch.

Глава платежных сервисов Google Цезарь Сенгупта отметил, что программа, запущенная в 2015 году, помогла миллионам пользователей пользоваться интернетом и не беспокоиться о количестве потребляемых ими данных. Но поскольку цены на мобильный интернет стали дешевле на многих рынках Google Station перестала быть необходимой. По его словам, компания планирует прекратить программу в этом году.

Еще одной причиной закрытия проекта стало то, что Google стало трудно найти устойчивую бизнес-модель для дальнейшего развития проекта. 

В Google отметили, что за время существования проекта, он заработал в Индонезии, Мексике, Таиланде, Нигерии, Филиппинах, Бразилии и Вьетнаме. Кроме того, компания запустила программу в Южной Африке три месяца назад.

На протяжении многих лет Google также исследовал способы монетизации программы Google Station. Например, компания начала показывать рекламу, когда пользователь входил в систему, чтобы подключиться к своему интернет-сервису, пишет TechCrunch.

Кроме Google, вопросом доступного интернета обеспокоена SpaceX. В 2019 году компания запустила проект Starlink – систему околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом месте земного шара. На данный момент на орбите находится 300 спутников Starlink.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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