Личное: Три факта

17.02.2020, 19:53, Разное

Вы знаете, я не хочу никого осуждать сегодня, поэтому заранее предупреждаю: не нужно на меня после прочтения статьи навешивать свои комплексы и выдавать свои умозаключения, будто я это говорила.

Нет, не говорила и не скажу. Я лишь сухо озвучу факты. А уж как их интерпретировать, у кого от фактов разорвёт жирный пукан, меня не касается.


Фото: Соцсети.

На фото выше — Эшли Грэм. 33-летняя молодая женщина недавно родила и пришла в кафе.

Зачем она туда пришла? Факт №1: эпатировать публику.

Кто-то скажет, что она случайно кормит ребёнка своей необъятной грудью? Враньё. Наглая ложь. Эшли забралась в Бронкс, договорилась о съёмке, вывалила сисло и сунула сосок в лицо ребёнку.

Посмотрите, дитя даже есть не хочет.

Факт №2: Эшли Грэм никто и звать её никак, а вся её популярность основана лишь на том, чтобы, вызвав отвращение окружающих, стать узнаваемой жопой, как Кардашьян.

Вот она пришла в кафе и вывалила свою безобразную грудь для постановочной фотосессии. Отвратительно? Факт. А вот ещё, как Эшли «идёт к успеху», посмотрите:


Фото: Соцсети.

Волосня подмышками. Что может быть гаже? Волосики слиплись от едкого пота, пузо — колесом.

Вас ещё не вырвало? Ничего, Эшли придумает что-то ещё. Ну, например, вывалит свои растяжки:


Фото: Соцсети.

Но даже тут — тщательно заблуренная синева в редакторе. Даже на этой фотографии — жёсткая обработка. Жирные радуются — не очень отвратительно тело Эшли и выглядит, значит и мои растяжки не так уж и безобразны! Худые наоборот негодуют — врёт ведь, зараза жирная!

Факт №3 заключается в том, что именно вы делаете ничтожеств кумирами. Бузову, Собчак, Лавреньтеву — этих совершенно безмозглых драных кошек вы возводите своим вниманием на пьедестал, позволяя им жить и ничего не делать, тогда как вы перебиваетесь на зарплату учителя.


Фото: Соцсети.

Чем известна Шишкова? Тем, что брала в рот у карлика? Чем так прославилась Решетова? Тем же самым? Вот и у Эшли Грэм — 10 миллионов подписчиков в Инстаграме. Это вы, вы и снова вы делаете ничтожеств идолами.

А теперь расскажите мне, что вывалить сиську в кафе — нормально и правильно. Быть жирной свиньёй — здорово. Сосать за бабки — ачотакова?

Источник: Лена Миро



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