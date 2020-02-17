Обновленный хетчбэк Kia Rio замечен на зимних тестах в Швеции

17.02.2020, 19:52, Новости дня

Южнокорейская компания KIA готовит к выпуску новую модель Rio, которую удалось распознать во время тестовых испытаний на шведских дорогах.

Вместе с тем рестайлинговый хетчбэк может похвастаться агрессивным дизайном, отличающимся от актуальной версии, рассекреченном в Париже в 2016 году. В свою очередь, производитель позаботился о применении темной камуфляжной пленки, скрывающей рельеф обновленного кузова автомобиля Rio.

В свою очередь, автомобиль получил стильную решетку радиатора, модернизированную светодиодную оптику и задние фонари. Вместе с тем автомобиль имеет цифровую приборную панель и крупный дисплей мультимедийной системы. Пока технические характеристики данного автомобиля пока удерживаются в тайне.