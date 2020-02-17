JAC запустил в РФ продажу автомобилей через программу скидок

17.02.2020, 19:52, Новости дня

Китайская копания JAC Motors объявила о старте действия в РФ новой программы «КупиКупон».

В частности, теперь станет возможным значительно дешевле обзавестись новыми кроссоверами JAC S3 и JAC S5. Программа начнет действовать уже с середины месяца и потенциальные клиенты смогут рассчитывать на максимальную скидку до 16 процентов. В свою очередь, новинка JAC S3 получила 1,5-литровый бензиновый мотор с механической трансмиссией. Ценник на кроссовера равен 779 тысяч рублей.

Более просторный и продвинутый паркетник S5 Luxury получит 2-литровый бензиновый двигатель, а также автоматическую коробку передач. Приобрести указанную модификацию возможно по цене от 919 тысяч рублей. Китайский бренд намерен существенно увеличить продажи своей техники на российском рынке.



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