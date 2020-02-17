Российская угроза — это удобный аргумент для оправдания военных расходов Запада

17.02.2020, 19:47, Новости дня

Западные страны потратят «миллиарды на орудия убийств». Наращивание же военного потенциала направлено, естественно, против России, пишет Junge Welt. При этом для оправдания увеличения расходов на оборону Запад использует «стандартный аргумент, который уже практически никто не рассматривает критически», недоумевает немецкое издание.



Reuters

Западные страны потратят «миллиарды на орудия убийств», пишет немецкая газета Junge Welt.

В частности, одни только Германия и Франция уже обеспечили свои оборонные концерны «гигантскими заказами» на производство новых систем вооружений, отмечает автор статьи Люр Хенкен.

«Наращивание же военного потенциала направлено, конечно, против Российской Федерации», — вносит ясность журналист Junge Welt.

После окончания холодной войны, продолжает Хенкен, Запад постоянно обвиняет Россию в намерении напасть на территорию стран — членов НАТО, которых, собственно, западный военный блок и должен защитить.

«Это стандартный аргумент, который уже практически никто не рассматривает критически. И это крайне странно, ведь факты, доказывающие абсурдность этого утверждения, налицо», — недоумевает автор статьи.

При этом стоит только взглянуть на военные расходы западных стран за последние два года, как «превосходство НАТО сразу же становится ещё более очевидным», подчёркивает журналист немецкого издания.

В 2018 году РФ потратила на оборону $63,1 млрд, тогда как военные расходы Североатлантического альянса составили $972 миллиардов — больше, чем в 15 раз, уточняет Хенкен.

Кроме того, в 2016—2018 годах расходы Российской Федерации на оборону снизились более чем на 22%. В свою очередь, военные расходы стран — членов НАТО выросли за этот период на 6,5%. В 2019 году государства западного блока, по данным самого альянса, потратили на оборону ещё на 7% больше, превысив тем самым отметку в $1 трлн.

В частности, в 2019 году расходы Канады и европейских стран — членов НАТО на оборону составили $310 млрд, причём на этом западные страны останавливаться не собираются. В течение следующих пяти лет эти государства планируют увеличить расходы на оборону более чем в два раза до $661 миллиардов в год, пишет автор статьи.

«Год назад генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что 16 из 29 стран — членов альянса достигли цели в два процента ВВП. Остались ещё 13 государств, которые хотят достичь этой отметки позднее. В их числе такие тяжеловесы, как Германия, Италия, Канада, Испания и Нидерланды. Это означает, что 661 миллиард долларов до конца 2024 года — это лишь, так сказать, промежуточная станция. Помимо этого в 2020 году только США потратят на оборонные проекты 738 миллиардов долларов», — отмечает журналист Junge Welt.