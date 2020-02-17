Мнение: Она разрушила его планы

17.02.2020, 19:33, Разное

Да что вы знаете о разочаровании? И даже если что-то знаете, то наверняка не переплюнете этот с треском провалившийся «роман», полный страсти, надежд и амбиций. В нем и «король» оказался голым, и свиту раскидало. Просто провал года…

Наш беглец прозападный опять решил блеснуть заявлением завидной глупости. Ходорковский раскрыл новые (на этот раз действительно шокирующие и вызывающие непрерывные приступы смеха) подробности такого интенсивного топления оппозиции против поправок в Конституцию РФ. Особенно Михаила заинтересовал пункт про несочетаемость двойного гражданства и возможности выдвижения в президенты. Уже догадались, к чему я?

Оказывается, именно эта поправка чудесным образом не подходит Ходорковскому сделаться властью российской; а критик-то, как вы помните, только и исполнил, что сверкнул пятками, запрыгивая на рейс сначала в Швейцарию, а потом и в Великобританию. И уже оттуда, из уютной и защищенной постельки да с видом на жительство, пытается какие-то сомнительные ценности навязать и народ в свой театр политических кукол впутать.

Получается, что пузырь интриги Ходорковского и компании лопнул и забрызгал всё либеральное окружение своей никчемностью и жалкостью: его президентские амбиции затрещали по едва натянутым швам об одно только законное требование. А дальше, как вы помните, началась вся эта информационная заваруха, низвергаемая его детищами вроде ФБК.

И, в конце концов, скажите мне, каждый ли россиянин мечтает о президенте-дезертире, который перманентно держит палец на кнопке «купить билет в…»? Расскажите мне, несведущему, каким таким чудом страной можно управлять из забугорья, да еще и политически нестабильного?