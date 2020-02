Джастин Бибер остался без усов

17.02.2020, 19:31, Новости дня

25-летний канадский певец Джастин Бибер 16 февраля опубликовал на своей странице в Instagram селфи без усов.

«Я побрился!» – подписал фото певец. Жена Бибера – Хейли Бибер – прокомментировала селфи мужа без усов одной их первых.

– Наконец-то! – написала супруга канадского музыканта.

Бибер снял процесс сбривания усов на видео, поделившись им в разделе истории в Instagram. Поклонники Бибера опубликовали видеозапись на одном из фан-аккаунтов певца.

View this post on Instagram

He Finally Shaved * Rip To Mustashio… He Won’t Be Missed * @justinbieber #gainpost #gaintrick #followtrain #gainparty #arianagrande #ariana #selenagomez #gaintrain #justinbieber #likeforlike #like4like #spam4spam #spamforspam #ts13thfollowtrain #uglyfollowtrain #dancemoms #onedirection #rowforrow #tumblr #uglygaintrain #jaygainingtrain #ifb #blackstargt #gain #followtrain #followtrick #followparty #like4follow #helpcash #uglyfollowtrain #uglygaintrain #kravegaintrains #northstargt

A post shared by BIEBER2020 * (@bieberdrew2020) on Feb 16, 2020 at 3:09pm PST

Усы Бибера долгое время были предметом споров между артистом и его поклонниками. Фаны требовали от певца сбрить усы, которые, по их мнению, Бибера не украшали. Супруга артиста также не раз заявляла, что не в восторге от его усов.

Бибер долгое время игнорировал просьбы фанов. «Мои усы – моя жизнь», – заявил он на своей странице в начале февраля.

View this post on Instagram

MY STASH MY LIFE DEAL WITH IT HAHA

A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Jan 30, 2020 at 10:30am PST

Что побудило его уступить просьбам и сбрить усы, Бибер не сообщил. Музыкант признался, что распрощался с усами только на время.

Джастин Бибер родился 1 марта 1994 года. Его карьера началась в 2008 году, после того как Скутер Браун стал его менеджером. Певец стал артистом лейбла Raymond Braun Media Group, а позже – Island Records.

В 2018 году Бибер женился на модели Хейли Болдуин.