Pagani раскрыла некоторые параметры эксклюзивной версии Huayra Imola

17.02.2020, 19:31, Новости дня

Известная компания Pagani поделилась некоторыми подробностями о новом лимитированном экземпляре гиперкара под названием Huayra Imola.

В свою очередь, презентация автомобиля до сих пор не состоялась, однако уже заявлено, что новинка появится в продаже лимитированным тиражом всего пять машин. Предполагается, что гиперкар Huayra Imola получил рекордно высокий ценник в размере 5 миллионов евро за базовую комплектацию. Автомобиль имеет 6-литровый бензиновый мотор, который выдает 839 л.с. мощности.

Кроме того, новинка получила роботизированную трансмиссию и карбоновые синхронизаторы. Вместе с тем повышенное внимание здесь уделили управляемости и аэродинамическим параметрам, которые существенно отличаются от ранее выпущенных экземпляров автомобиля.



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