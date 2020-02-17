«Салават Юлаев» обыграл «Сочи», а «Магнитка» – «Куньлунь»

17.02.2020, 19:31, Новости дня

Тремя матчами стартовал игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В Уфе "Салават Юлаев" забросил две безответных шайбы в ворота "Сочи". "Трактор" на своем льду уступил "Северстали" 2:4, а магнитогорский "Металлург" дома был сильней пекинского "Куньлуня" 2:1.

"Салават Юлаев" смог дожать сочинцев в третьем периоде. На 50 минуте Александр Кадейкин забросил первую шайбу, а за минуту до конца основного времени Линус Умарк отправил вторую шайбу в пустые ворота – 2:0. Уфимцы набрали 66 очков и занимают шестое место в Восточной конференции, а "Сочи" с 55 очками идет восьмым на Западе.

"Трактор" в Челябинске проиграл череповецкой "Северстали" 2:4. Уральцы, проигрывая 0:2 после бросков Артема Кулды и Владислава Кулды, смогли отыграться за счет голов Лукаша Седлака и Томаша Гики. Но в конце третьего периода Андрей Алексеев реализовал численное преимущество и вывел "Северсталь" вперед. За пять секунд до завершения основного времени Никита Хлыстов поразил незащищенные ворота и установил окончательный счет – 4:2 в пользу череповчан. "Северсталь" набрала 52 очка и занимает девятое место в Западной категории. У "Трактора" 49 очков и последнее место на Востоке.

Важную победу над соседями по турнирной таблице одержал магнитогорский "Металлург". У "Магнитки" отличились в большинстве Богдан Потехин и Томаш Филиппи. В составе "Куньлуня" численное преимущество реализовал Райан Спроул. "Металлург" выиграл 2:1 и занимает седьмое место в Восточной конференции. У "Куньлуня" на два очка меньше и восьмая позиция.



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