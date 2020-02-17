Toyota выпустит перелицованную версию кроссовера Suzuki Vitara Brezza

17.02.2020, 19:31, Новости дня

Японский автогигант Toyota объявил о намерении презентовать новую модель, которая сможет выступить в качестве прямого конкурента для Suzuki Vitara Brezza.

Есть данные, что предложенная новинка будет официально рассекречена уже к апрелю нынешнего года. Пока в компании не раскрывают подробностей о проекте, тогда как и название пока не сообщается. Под капотом автомобиля установлен 1,3-литровый дизельный двигатель, который выдает 90 л.с. мощности. Во всех комплектациях кроссовер получит передний привод.

В базовой версии появится круиз-контроль, датчики дождя, система предотвращения столкновений, а также ряд других продвинутых опций. Напомним, цена на Suzuki Vitara Brezza составляет от 767 тысяч рупий, тогда как японский конкурент, вероятно, сможет получить более доступный ценник.