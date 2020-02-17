В суд передано дело охранника, впустившего убийцу в детский сад Нарьян-Мара

17.02.2020, 19:31, Новости дня

В суд передано дело охранника, впустившего убийцу в детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре. Об этом сообщает ГТРК "Поморье" со ссылкой на Следственный комитет по региону.

Следователи считают, что один из сотрудников частной охранной компании "Святогор" открыл дверь предполагаемому убийце — 36-летнему Денису Поздееву, так как принял его за родителя. После этого Поздеев поднялся в группу и совершил нападение с ножом на шестилетнего мальчика.

После проверки выяснилось, что на посту охранника обвиняемый проработал всего около двух месяцев, и проходил испытательный срок. В результате против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Теперь ему грозит тюремное заключение на срок до шести лет.

Напомним, в начале февраля по решению Арбитражного суда лицензия предприятия "Святогор" была аннулирована. Дело же самого Дениса Поздеева будет рассмотрено в ближайшего время.

Текст:

ГТРК "Поморье"



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