За убийством Хангошвили в Германии стоит ФСБ – расследование Bellingcat и The Insider

17.02.2020, 19:30, Новости дня

Убийство бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине было организовано спецподразделением ФСБ «Вымпел». К такому выводу пришли расследователи из группы Bellingcat и журналисты российского издания The Insider, которые опубликовали совместное расследование. В подготовке публикации участвовали также журналисты немецкого Der Spiegel.

Bellingcat вычислило номер телефона, которым пользовался предполагаемый киллер Вадим Красиков. Хотя номера нет ни в одной из российских баз, он всплыл при регистрации автомобиля жены Красикова.

По данным о звонках с этого номера и информации о базовых станциях, где телефон регистрировался, расследователи установили, что связь Красикова с ФСБ была постоянной. В 2019 году он регулярно проводил время на тренировочных базах «Вымпела», а одним из его постоянных контактов был Эдуард Бендерский, глава благотворительного фонда «Вымпел».

«Когда Красиков начинает проводить активные действия по подготовке к убийству в Берлине, его звонки Бендерскому учащаются», – отмечает The Insider.

За два дня до вылета в Европу, 15 августа 2019 года, Красиков активировал новый мобильный номер на фамилию Соколов.

«Bellingcat удалось получить биллинг и этого телефона, и, как оказалось, кто-то уже успел сфальсифицировать данные в нем: и указанное время соединений, и номера вышек постфактум были изменены. К счастью, конспираторы действовали лениво, поэтому нам удалось понять алгоритм, по которому менялась информация и установить почти все данные по времени и месту соединений», – сказано в расследовании.

Метаданные позволили установить маршрут передвижений Красикова-Соколова. Он побывал в нескольких туристических локациях Парижа и Варшавы, а 22 августа прибыл в Берлин,на поезде или автомобильным транспортом. 23 августа киллер на велосипеде подъехал к Хангошивили и убил его несколькими выстрелами.

«Системное взаимодействие Красикова с ФСБ, в том числе обучение на секретных базах, где каждое посещение подлежит одобрению и регистрации, не может быть правдоподобно объяснено частной инициативой людей из ФСБ. Столь же неправдоподобной делает «частную операцию» мести создание фальшивой персоны со всеми необходимыми регистрациями во всех государственных базах данных. Полную очистку этих реестров после ареста Красикова, манипуляции с метаданными сотового телефона и настойчивое стремление России сообщить германским властям, что Красиков на самом деле является Соколовым можно объяснить только правительственной операцией, запланированной и санкционированной на высшем уровне», – резюмируют в Bellingcat.

4 декабря 2019 года министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух сотрудников посольства России в связи с «недостаточным» сотрудничеством российских властей в расследовании убийства гражданина Грузии в центре Берлина.

6 декабря Bellingcat опубликовал расследование, в котором говорилось, что мужчину, задержанного немецкими правоохранителями после убийства Хангошвили, зовут Вадим Красиков, он въехал в Германию по документам, выданным на имя Вадима Соколова.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что Хангошвили – «кровавый боевик», якобы причастный к взрывам в московском метро.

Хангошвили – этнический чеченец, который родился в Панкисском ущелье (Грузия). По данным «Немецкой волны», Хангошвили имел грузинский паспорт на имя Торнике Кавтарашвили. В 2015 году в Тбилиси на Хангошвили совершили покушение. После этого он уехал в Украину, а затем – в Германию. Во время Второй чеченской войны Хангошвили командовал одним из подразделений, которое воевало против России, позже сотрудничал со спецслужбами Грузии.