«Мой сын продаст его и купит домик»: В гардеробе Эвелины Бледанс есть платье Наталии Орейро

17.02.2020, 19:30, Разное

В гардеробе актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс хранится платье знаменитой уругвайской певицы Наталии Орейро. Сама актриса уверена, что через двадцать лет оно будет стоить большие деньги: «Мой сын продаст его и купит домик».

Бледанс рассказала, что у нее хранится платье Орейро. Сколько оно стоит сейчас, неизвестно. Телеведущая считает, что через несколько десятков лет, продав его, можно будет купить домик. Вещи давно перестали играть большую роль в жизни актрисы. У нее в гардеробе хранится лишь несколько уникальных сумочек, но очень дорогих вещей нет.

Звезда отметила, что симпатизирует уругвайской певице и восхищается ее творчеством. Возможно, продав через 20 лет платье Орейро, сын Бледанс сможет приобрести себе жилье. Ведущая навела пример владельца шляпы Мерэлин Монро, который продав ее, стал миллионером.

Эвелина Бледанс не рассказывает подробностей, как и где приобрела платье, добавила лишь, что оно маленького размера и не подходит ей. По словам знаменитости, данная вещь – это вложение в будущее.