Ракета-носитель Falcon 9 упала в Атлантический океан

17.02.2020, 19:30, Новости дня

Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX промахнулась мимо плавучей платформы, на которую должна была совершить управляемую посадку.

Как передает телеканал "Россия 24", в итоге, после вывода в космос 60 спутников связи Starlink, ракета упала в воды Атлантического океана.

В компании надеются на то, что ракета цела, памятуя о подобном случае в декабре 2018 года, когда первая ступень промахнулась мимо плавучей платформы и затем была благополучно извлечена из воды.

Таким образом на орбите уже 300 аппаратов SpaceX американского бизнесмена Илона Макса. Всего он планирует создать в космосе масштабную сеть из 12 тысяч спутников, которые обеспечат доступом в Интернет всех жителей Земли.