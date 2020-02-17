Эксперты рассказали о новом гибридном седане Volvo S60

17.02.2020, 19:30, Новости дня

Эксперты объявили некоторые особенности гибридного седана Volvo S60.

В частности, автомобиль относится к 2020 модельному году. Разработчикам удалось существенно доработать внешний вид, а также дополнить автомобиль улучшенными параметрами безопасности. В базовой версии в салоне установлен 12,3-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Также седан Volvo S60 получит панорамный люк, двухзонный климат-контроль, а также несколько вариантов отделки салона.

В данном автомобиле под капотом установлен 2-литровый двигатель и электрическая установка с суммарной мощностью 316 л.с. Шведский седан Volvo S60 получил восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. При таких параметрах разгон до 100 км в час составит 6 секунд. В базовом исполнении цена седана равна 36 тысяч долларов.